Un pixín de dimensiones colosales

A la rula de Avilés llegan a veces piezas catalogables como raras o espectaculares, más que nada por su tamaño. Y el pasado jueves fue uno de esos días. El arrastrero "Eleuterio José Balayo" llegó a puerto con un pixín de dimensiones poco habituales: casi 50 kilos de peso y más de un metro de largo. Algo poco o casi nunca visto por estos lares. Además, el ejemplar era "de gran calidad", por lo que la puja por hacerse con él en la subasta fue reñida. Finalmente, el rape acabó en manos de los responsables de la pescadería Casapesca, con tienda en la calle González Abarca, que ayer exhibían el inmenso ejemplar en su escaparate.

"Estas piezas tan grandes tienen buena salida en hostelería, así que todos los que tenemos ese tipo de clientes lo queríamos comprar. Sí que estuvo solicitado", reconoció ayer Samuel Guillén, de Casapesca. El gran pixín ya tiene dueño: lo adquirió Casa Tataguyo.

Guillén aseguró que no recordaba precedentes de un ejemplar de semejante tamaño. "Hace no mucho tiempo se ruló uno de más de 30 kilos, pero no recuerdo uno tan grande como éste", afirmó el pescadero. Su local ya es uno de los habituales en la compra de ejemplares "raros". Así, por su mostrador han pasado desde una lubina de 10 kilos de peso (lo habitual es entre uno y dos kilos) o un congrio de 40 kilos y más de dos metros de longitud, pasando por un bogavante de seis kilos o un rodaballo de ocho.