Los jueces ponen a Natalio Grueso en busca y captura para que ingrese en prisión

Nuevo giro en plena cuenta atrás para el juicio del "caso Niemeyer". El exdirector de la Fundación que gestiona el centro cultural avilesino, Natalio Grueso, se encuentra desde ayer en busca y captura y pesa sobre él una orden de ingreso en prisión por riesgo de fuga a nueve días del inicio del proceso, en el que afronta once años de cárcel acusado de presuntas irregularidades en su etapa al frente del complejo. El tribunal que lo juzgará, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, sostiene que no ha podido localizar al exgestor en las dos direcciones que facilitó a efectos de notificaciones (un piso en Oviedo, vacío desde hace siete años, y otro que está ubicado en pleno centro de Madrid) y entiende que está eludiendo así el control de la Justicia.

La notificación se produjo un día después de que el abogado defensor, José René Alperi, que asumió el caso de oficio a mediados de agosto tras la renuncia de su predecesor (Pelayo Mijares), presentase su negativa a continuar ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado tras pedir de forma reiterada la suspensión de la vista apelando a una "indefensión clara", dada la complejidad de la causa (formada por 20.000 folios y con más de 80 testigos citados) y la falta de tiempo para poder prepararla.

En su auto, la Sala argumenta que el acusado "ha facilitado a los órganos judiciales que conocen de este procedimiento hasta dos domicilios distintos que no se corresponden con ninguno que sea suyo para el control de hallarse a disposición de este Tribunal". Eso determina "la convicción fundada de que se ha sustraído a la acción de la justicia al constituirse en ignorado paradero materializando el riesgo de fuga, lo cual determina la conveniencia de que se adopte la medida cautelar de prisión", comunicada y sin fianza.

La renuncia de José Alperi no ha sido aceptada aún, por lo que sigue siendo por el momento el representante legal de Natalio Grueso. Ni siquiera la Sección Tercera tiene constancia oficial de tal renuncia, puesto que ayer "no se pudo realizar actividad alguna en la aplicación informática por problemas técnicos", según consta en una diligencia remitida ayer por el Tribunal a las partes personadas en el procedimiento. Ese mismo documento recoge una providencia en la que se informa, entre otros asuntos, de que la Sala accede a que el agente de viajes imputado, J. M. R. V., comparezca el lunes en la Audiencia para recoger su citación para el juicio (ese trámite tiene que realizarse en persona). Inicialmente estaba citado para ayer viernes, explicó a este periódico su abogado Antonio Pineda, pero se solicitó el retraso porque J. M. R. V., que reside en la actualidad en Canarias por trabajo, llega este fin de semana a Asturias.

Las partes personadas en el "caso Niemeyer", investigación que se abrió en 2012, declinaron hacer declaraciones sobre la orden de ingreso en prisión y aguardan la evolución de los acontecimientos. La vista durará casi un mes, y por el momento se mantiene su inicio para el próximo día 24. La Fundación del Niemeyer, que ejerce la acusación particular (pide 15 años para Grueso), rehusó realizar declaración alguna. "No opinaremos sobre una decisión judicial", señaló ayer su presidente, Vicente Domínguez. La letrada Teresa Domínguez, acusación en representación de Foro Asturias, dijo: "Desde Foro acatamos y no hacemos valoraciones ni interpretaciones de las decisiones judiciales". El todavía abogado de Natalio Grueso también declinó hacer declaraciones.