El vecino que denunció a un bar por ruidos: "Han vuelto a romper el precinto"

"El precinto del bar de la calle La Estación lo han vuelto a romper", aseguró ayer Ernesto Gueimonde, el vecino que denunció a un local de copas por exceder "en casi el doble el nivel de ruido permitido". "Esta mañana (por ayer), la Policía y una empresa externa llamada por el dueño del bar llamaron a casa. No estaba yo, ni tampoco mi mujer, pero sí mi hija. Querían entrar para medir el ruido del bar. Vinieron con una máquina especial, no me lo notificaron de ninguna manera. Le dije a mi hija que no les dejara entrar. Lo tenían todo listo: colocan la máquina y piden que enciendan la música, pero eso no pueden hacerlo. El bar está precintado", denunció Gueimonde. "El precinto lo volvieron a poner después", añadió el vecino.

Su familia y él alquilaron un piso en la calle de La Estación en abril de 2016. "Desde el minuto cero sufrimos el ruido. Durante siete meses pedimos que nos dejara dormir. No nos lo permitió", concluyó.