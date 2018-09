Los árboles del parque de Los Campos se mueren por "la poda"

Los árboles del entorno del parque de Los Campos se están muriendo, según denuncian los vecinos. Varios de los ejemplares que se encuentran en la zona verde y las aceras de las calles colindantes "no tienen ya ninguna hoja". Los residentes se han puesto en contacto con el grupo municipal de Somos, que ha requerido una solución urgente al Ayuntamiento. Al parecer, la "poda exagerada" que realizan a los árboles, unido a la masa de cemento-piedra que tiene en su base para evitar tropezones, están haciendo que los ejemplares "vayan cayendo poco a poco".

"El espacio abierto en la masa que tienen en su base los árboles es muy pequeño y están asfixiando a los ejemplares, según me han podido explicar. Eso, unido a la forma de podarlos, está haciendo que no sobrevivan y si no se pone solución, acabarán muriendo todos", explica el concejal de Somos, Rogelio Crespo, que ya ha trasladado la queja al gobierno local del PSOE en comisión informativa. Los problemas con los árboles ornamentales no solo se reducen al parque, sino que también están ocurriendo en la calle Horacio Fernández Inguanzo y otras de las vías que rodean a la zona verde. "Junto a la pista de educación vial hay uno que lleva ya una temporada muerto", lamenta uno de los vecinos que denuncia la situación.

El edil de Somos aprovechó también para denunciar la falta de mantenimiento y limpieza del parque. Pese a que se acaba de renovar y ampliar el parque infantil, el portavoz afirma que hay necesidad de renovar los bancos. "Algunos están en mal estado por el tiempo que llevan a la intemperie y el vandalismo hace el resto", sostiene Crespo. Además, afirma que hay zonas en las que se acumula la suciedad.

Los vecinos piden además más vigilancia en los alrededores del parque, ya que a menudo el mobiliario aparece roto: "Apenas unos días después de que se inaugurara el parque, ya habían roto las cadenas de los columpios", cuentan. Por el momento, quieren solucionar de raíz el problema de la muerte de los árboles, porque consideran que dan vida a la zona en muchos sentidos. Están a la espera de una respuesta.