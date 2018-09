Hola y adiós en La Carriona

El día grande de las fiestas de La Carriona fue una jornada de despedida, de bienvenida y de folixa de la buena. El adiós lo dio el sacerdote Alfonso Abel Vázquez, ya expárroco del barrio, que ofició la misa de campaña por el Cristo de La Misericordia para despedirse de los que han sido sus feligreses durante los últimos tres años. La celebración religiosa sirvió además de bienvenida al pequeño Gabriel Porras Suárez, que recibió el bautismo a los siete meses. Los participantes en las actividades vibraron con el programa que organizó una entregada asociación de vecinos. La Carriona rejuvenece con los festejos del Santísimo Cristo de la Misericordia.

La última jornada festiva comenzó con susto y estrés para José Ania, presidente del colectivo vecinal. "Tuvimos un problema con el camión de una orquesta, que se quedó en medio de la pista con las llaves dentro. Al final, conseguí abrirlo yo, pero eran casi las doce y había que preparar todo para la misa. Al final no pudieron poner la megafonía, no llegaban los bollos preñaos... Estoy atacao", reconocía Ania al comienzo de la sesión vermú y ya superado el apurón.

Mientras los organizadores de la fiesta solucionaban los imprevistos de última hora, partió de la iglesia la procesión hacia el parque. Ofició la misa en el parque un agradecido Alfonso Abel Vázquez, que después de tres años en La Carriona se muda a la parroquia de Llaranes y El Pozón. "Conmigo se arregló la iglesia y me quedan por pagar 18.000 euros de mi bolsillo, tuve que pedir un préstamo personal. Aquí me he sentido muy a gusto con la gente, este es un barrio humilde que ha sido muy cariñoso conmigo", incidió el sacerdote tras una misa en la que se recordó al recientemente fallecido Luis Santiago, cantante y baterista clásico de "Los Linces". Los fieles despidieron con un sonoro aplauso al que fue su cura estos años, y dejaron las sillas donde escucharon la misa, que estuvo acompañada por gaita y tambor, por el puesto en el que se repartieron 300 bollos preñaos con sus correspondientes botellas de vino.

"Llevo viniendo a esta fiesta toda la vida, desde el 65 que estoy aquí. Vengo a la misa, la disfruto mucho, y soy socia y colaboradora. Pero soy de las que se va a casa. Recojo el bollo y encargo la comida, pero me la llevo conmigo", apuntó una sonriente Serafina Saldaña.

A unos metros, tras el mostrador, la alcaldesa, Mariví Monteserín, no dudó en remangarse para colaborar en el reparto de los panes. "Agradezco a la asociación de vecinos el gran trabajo que está haciendo con la actividad social, cultural y también festiva del barrio con la connivencia del Ayuntamiento. Nuestros grandes aliados en los barrios son las asociaciones de vecinos, les estoy muy agradecida", manifestó acompañada por el concejal de Participación Ciudadana, Miguel Ángel García Balbuena. Unos 450 comensales compartieron mesa y mantel en la XII Comida de Hermandad, que volvió a tener como chef a Miguel Vizarro Delgado. "Aquí tengo dos paelleras con 120 raciones de arroz a la asturiana, criollos al cabrales, pimientos de padrón, bocadillos, tenemos de todo menos dinero", bromeó el cocinero, un clásico también de la arrozada de Miranda y que lleva ya once años en la directiva de La Carriona.

Ayer también hubo primeras veces. "Este es el primer año que participamos en la comida. Somos doce, de La Carriona y del Alfaraz. Traemos un poco de todo, unos la bebida, otras tortillas, otros los embutidos", señaló el matrimonio formado por Marcos Acosta y Josefa Amez.

La comida popular fue el plato fuerte de unos festejos que abrió el viernes José Rubio con la lectura del pregón y que tuvo ayer como broche la romería verbena con las orquestas "Dos de abril" y "De Norte a Sur". "Estoy encantao por como han salido las fiestas. No hubo ni un problema, ni un altercao. Todo funcionó correctamente y esto contento con la asistencia de público y con la colaboración del barrio. También ha sido todo un detalle del cura haber celebrado la misa. ¡Y se ha bautizado un niño!", añadió Ania.

El aludido y su familia cobraron protagonismo en la celebración. La suya fue una fiesta por partida doble. "Decidimos bautizarlo hoy porque son las fiestas del barrio y aprovechamos para celebrarlo. Nosotros llevamos viniendo aquí toda la vida, somos los dos de La Carriona. Hoy somos 31 en la comida por el bautizo. El hermano (Dani) también nació por estas fechas", explicaron Ana Suárez y Borja Porras, los padres de uno de los nuevos vecinos de La Carriona.