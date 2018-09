"El PP estaba invitado a Moniello, no fue un mitin", dice el Alcalde

La comida anual de los jubilados en Moniello del pasado domingo ha derivado en un fuego cruzado entre el PSOE y el PP. Tras las críticas de los populares contra el gobierno local por "transformar el encuentro en un mitin", el alcalde gozoniego, Jorge Suárez, salió ayer a la palestra para desautorizar a Ramón Artime. "No fue un mitin, se cursaron invitaciones al Partido Popular y no me consta que no les hayan llegado. Es una cena que se hace siempre", valoró el primer edil.

La comida de mayores de Moniello congregó a 700 jubilados de las 13 parroquias del concejo. En un momento de la celebración, Suárez tomó la palabra y en su intervención, hizo público el coste del encuentro: unos 8.000 euros.

Esa cifra, notablemente inferior a cuando la celebración la organizaba la formación derechista, no sentó bien en el seno del PP. "Dicen que ha sido más barato, pero no tiene nada que ver, porque cuando la hacíamos nosotros se hacían otras actividades que ahora ya no", valoró el portavoz, Ramón Artime, el domingo.

Suárez quiso huir en ese aspecto de la polémica. "Si dije el precio es porque es mi obligación que las cuentas estén claras en todo momento y se sepa hasta donde puede llegar y donde no puede llegar el Ayuntamiento", concretó.

La cifra de 8.000 euros que aportó el Ayuntamiento de Gozón al encuentro de mayores en Moniello contrasta con el gasto que hizo el gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura. Según datos municipales, en 2011, se gastaron 27.022, 56 euros; en 2012, 32.441, 41 euros ; en 21.269,05 euros y en 2014, 16.333, 83 euros. En total, 97.066, 85 euros. Un dato llamativo es que el coste de la carne, -el menú se compone de carne guisada y paella- entre los años 2011 y 2012 fue exactamente el mismo: : 10.739,63 euros.

"Es curioso que los kilos de carne cuesten dos años seguidos exactamente lo mismo, lo normal es que varíe alguna cifra. También sorprende el coste de la materia prima, más cuando el producto corre a cargo de la Asociación de criadores de Asturiana de los valles (ASAVEA) y luego se cocina allí. Son datos oficiales. Se pueden consultar", indicó el Alcalde.

La fiesta comenzó a organizarse durante el gobierno del Partido Popular. Durante esa legislatura, la celebración incorporaba también charangas y grupos folclóricos. "Si el Partido Popular cree que antes era mejor, enhorabuena por ellos. Es a los vecinos a los que le corresponde la decisión. El Ayuntamiento de Gozón no es el alcalde ni los concejales, es todo el concejo", finalizó Jorge Suárez sobre las críticas.