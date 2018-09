Salinas acoge el día 30 una marcha nórdica a beneficio de Andade

La asociación nacional de amputados de España (Andade) organiza el domingo 30 una marcha nórdica benéfica con la colaboración del Espartal Sport Center y tres instructoras asturianas: Ana Isabel Fernández, Ana Ferrer e Isabel García Bernardo. Esta última es un ejemplo de constancia y tesón. "Me detectaron un tumor de mama en 2016, me recomendaron hacer algún deporte para eliminar las toxinas de la quimioterapia. Yo hacía natación pero no era lo más aconsejable y descubrí la marcha nórdica", señala.

Con el tiempo se hizo instructora así como sus dos amigas. Las tres compartirán sus conocimientos el día 30 con los participantes en la marcha nórdica de Salinas. Las tres también han impartido talleres en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en otras asociaciones. Las personas interesadas en participar en esta marcha pueden reservar plaza en el Espartal. El donativo es de siete euros e incluye el avituallamiento y el uso de los vestuarios.