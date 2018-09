La Fundación del Niemeyer convoca un patronato para cerrar su postura en el caso

La Fundación del Centro Niemeyer, que ejerce la acusación particular en el juicio que comienza el lunes en Oviedo, ha convocado un patronato para decidir cuál será su postura ante la comparecencia que habrá mañana y en la que se decidirá si el exdirector Natalio Grueso continúa en prisión hasta el juicio o queda en libertad. La entidad señaló ayer a este periódico que no se pronuncia sobre cuestiones "sub iúdice". Los patronos están convocados a las 18.30 horas en el Centro Niemeyer a una reunión que tiene como principal punto del orden del día el siguiente: "El abogado que representa a la Fundación (Alejandro Riera) informará sobre cómo está el proceso y se tomarán las decisiones a adoptar". La cita incluye un informe del presidente, el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez. La Fundación que gestiona el centro cultural de la ría llegó a solicitar en 2014 al juez que instruyó el "caso Niemeyer" la adopción de una serie de medidas cautelares sobre el exdirector del centro, Natalio Grueso; su exmujer, J. P., y J. M. V. R, empleado de la agencia de viajes que trabajaba con el Niemeyer, también acusados. El letrado que representa a la Fundación, Alejandro Riera, pidió entonces sin éxito su comparecencia en sede judicial una vez al mes, la retirada de los pasaportes y la prohibición de salir de territorio español sin autorización del juzgado.