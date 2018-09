Natalio Grueso entra en la cárcel a cinco días del juicio del Niemeyer tras entregarse

El exdirector de la Fundación del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, se entregó ayer a primera hora de la mañana en la Audiencia Provincial de Asturias, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Acudió a las 9.00 horas junto a su abogado de oficio, René Alperi, que pese haber presentado su renuncia a defenderle sigue siendo su representante legal hasta que no sea designado otro letrado. Unos cuarenta minutos después, abandonó las dependencias judiciales detenido y camino de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo. En esas dependencias, se completaron los trámites previos a su entrada en el centro penitenciario de Asturias, donde entró en el módulo de ingresos pasado el mediodía.

A Grueso no le pilló por sorpresa su traslado a prisión, tal como explicó su todavía representante legal ("contaba con ello"), de ahí su mochila, en la que portaba enseres personales. Aparentemente relajado, se subió al coche que le llevó a la cárcel, saludó a la prensa y, aunque manifestó que tenía "ganas de hablar", finalmente no bajó la ventanilla. Sonrió y hubo silencio.

Grueso se encontraba en busca y captura para ingresar en prisión desde el pasado viernes. Las autoridades judiciales no habían conseguido localizarle en los domicilios de Oviedo y de Madrid que indicó y aún no había recogido la citación para el juicio, que por el momento sigue señalado para el día 24. El pasado lunes remitió un burofax online a la Sala, que ni lo abrió. "Respeto las decisiones judiciales pero no considero que Natalio Grueso estuviese huído (de la justicia), aunque creo que las cosas podrían haberse hecho de otra manera", se limitó a señalar Alperi.

La Sección Tercera entregó a Grueso la citación para presentarse el próximo lunes en la primera sesión del juicio (está señalado a las 9.30 horas), así como los mandamientos judiciales con la orden de búsqueda y captura y prisión provisional en el momento en que fuese localizado. Una vez superados estos trámites, quedó a disposición de la Policía Judicial para su traslado inmediato al Centro Penitenciario de Asturias, previo paso por el acuartelamiento ovetense de Rubín.

Tal y como establece el auto que emitió el viernes pasado el Tribunal, la Sala tiene un plazo de 72 horas desde la detención para convocar una comparecencia tras la que se decidirá si Grueso continúa en prisión. Esa comparecencia se celebrará mañana a las 9.30 horas y acudirán todas las partes, incluido el principal acusado. La Fiscalía y el resto de acusaciones (la Fundación del Centro Niemeyer, representada por Alejandro Riera, y Foro Asturias, por Teresa Domínguez) tendrán que plantear si quieren que Grueso siga en la cárcel hasta el juicio o que quede en libertad (podría plantearse el pago de fianza). Todas las acusaciones declinaron ayer adelantar la postura que mantendrán en esa vista, tras la que se "se decidirá si el señor Grueso permanecerá en prisión provisional, acorde a la orden que se acaba de ejecutar, o queda en libertad".

Por el momento, no hay novedad sobre el señalamiento del juicio, indicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Restan solo cinco días para la primera sesión.