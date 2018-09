Denuncian el robo de una perra pastor en la sierra de Rozaflor

"Simba", la perra de Ángel Reguero, sabe cuándo y dónde tiene que comer. "La última vez que acudió fue el martes día 11. El miércoles no llegó, ni tampoco el resto de la semana", se lamenta su propietario. Ha desaparecido o la han sustraído. "Llevo una semana pateándome el monte, pero ya no tengo más piernas: no está. Nada", añade. Por esta razón, ha presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Cancienes. Y es que la perra es muy importante en la vida de Reguero: se encarga de vigilar las cabras que el ganadero deja pastar en la sierra de Rozaflor, que el año pasado fue sometida a la acción de una loba. Reguero perdió muchos animales.

Las cabras de Reguero ahora están vigiladas por su otro perro, también un mastín. Como "Simba" tiene seis años. "Siempre ha estado conmigo. Si alguien la ve, que avise a los guardias", reclama el dueño.