La feria de la esperanza para parados

"Si pudiera elegir me gustaría trabajar en el cine, pero me bastaría con ejercer como soldador, que es para lo que me he formado", sentenció ayer Carlos Rodríguez. Este joven avilesino acudió al pabellón de exposiciones de La Magdalena en busca de un puesto de trabajo. No fue el único. Sus colegas Christian Gola o Fran Fernández, todos soladores, estaban empeñados en la misma tarea. Así, hasta trescientos parados de menos de 30 años soñando con una oportunidad laboral. La Cámara de Avilés está detrás de esta Feria de Empleo y Emprendimiento, un foro que pone en contacto a desempleados con empresas, administraciones y recursos formativos. La palabra que más se escuchaba entre los demandantes de empleo: "Esperanza".

Los inscritos tuvieron oportunidad de conocer en qué consiste el trabajo en una veintena de puestos entre los que figuraba desde el Grupo Daniel Alonso al Ministerio de Defensa y de dejar sus currículo donde mejor encajaban laboralmente. Ana Granda, de 26 años, acudió al stand de Inserta. "Mi sueño sería trabajar en un laboratorio químico. Pero no me importaría hacerlo como informática o programadora", indicó esta joven sobradamente preparada que ya tuvo oportunidades laborales. "Ahora, estoy buscando aquí y allí", reconoció.

Rocío Pulido, en representación del conglomerado de empresas Daniel Alonso, recogió tantas solicitudes de empleo como le entregaron. "La gente viene con mucha ilusión y realmente hay posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Nosotros reclutamos a caldereros, soldadores... Pero también a personal de oficina", explicó. Los currículo se clasifican e informatizan pasando así los demandantes a una bolsa interna de trabajo. Desde la Cámara de Comercio coincidían con Pulido. "Nadie sale de la feria con un puesto de trabajo, pero a corto plazo sí se firman contratos, esa es nuestra experiencia de ferias anteriores", subrayó Alejandro Granda, responsable de formación del ente cameral.

El comandante Jesús Pina, del Ejército de Tierra y el brigada José Pérez, del Ejército de Aire, a su vez, recogieron sobre todo solicitudes de empleo de personas con el bachillerato que desean trabajar como soldados profesionales. "Se garantiza un empleo estable, se cobra un sueldo mientras se estudia y se recibe formación gratuita", valoraron.

La Feria la inauguró el director general de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente del Principado, Manuel Capellán. Aconsejó a los alumnos que resuelvan el dilema de si optar por estudios universitarios o de Formación Profesional (FP) observando cuál es la realidad del mercado y conforme a sus intereses decidir uno de los dos caminos. Para el Gobierno regional, la FP es muy importante por varias razones, según Capellán: "Primero porque el 75 por ciento de los empleos en la región corresponden a cualificaciones de FP, en segundo lugar porque consideramos que es la mejor herramienta para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral y, por último, porque las empresas para ser competitivas en un mundo tan global como el que vivimos deben tener trabajadores cualificados".

Actualmente la Formación Profesional en Asturias cuenta con 17.000 alumnos matriculados en 103 perfiles distintos. "Ante esta demanda debemos mejorarla, acercándola a las empresas, que para eso son los programas de formación dual, y también visibilizarla ante la sociedad, por eso hemos puesto en marcha la organización del campeonato de Asturias de FP, para luego ir al nacional", avanzó el director general. Ayer los chavales de FP buscaban trabajo en Avilés: "Este tipo de iniciativas son interesantes", aplaudió Christian Gola, un cubano de 26 años que lleva una década en Avilés. Gola también quiere trabajar como soldador. Para los profesionales del metal, la Cámara no descarta organizar una feria de empleo específica.