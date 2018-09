UCIN critica las deficiencias en las paradas de autobuses

UCIN Avilés advirtió ayer de las múltiples carencias que tienen las paradas de autobuses del concejo. Alfonso Araujo , secretario general del partido y también concejal no adscrito en el Ayuntamiento, aseveró que la mayoría de las paradas "no son accesible para personas con movilidad reducida" y carecen de iluminación artificial. "Muchas no disponen de marquesinas, siendo en algunos casos paradas muy concurridas, como el Alfaraz, la avenida de Cervantes o el PEPA, y en muchos casos no disponen de zonas específicas de aparcamiento en la parada, por lo que se realiza en la misma carretera", criticó Araujo.