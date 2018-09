Una vecina sofoca un fuego en una cocina con el extintor de otro piso

La rápida reacción de una vecina palió las consecuencias de un incendio originado en la cocina de una vivienda la calle San Pedro, en Las Vegas. La mujer, al oír los gritos de la única persona que se encontraba en la vivienda familiar donde comenzó el fuego, una joven de 22 años, se lanzó a la calle en busca de ayuda y dio con un extintor para apagar ella misma las llamas. "Supongo que fue una reacción natural, si fuera en mi casa seguro que hubiese reaccionado de otra forma con los nervios. Salí de casa en pijama y zapatillas e iba directa a la Policía Local, que está cerca, mientras hablaba con el 112", recordó E. G. R. cuando los bomberos dieron por extinguido el fuego.

No llegó a la Comisaría, ya que en un edificio cercano, otra vecina le dijo desde la ventana que tenían extintor en el portal. "Iba preguntando, por si acaso, y me alegra mucho que la mujer me avisara. Volví corriendo para apagar el fuego y todo quedó en un susto", explicó la improvisada heroína, que no se siente como tal: "Cualquiera hubiera hecho lo mismo". Los bomberos terminaron de sofocar el incendio y posteriormente realizaron labores de refrigeración y extracción de humo. También se personaron en el lugar como apoyo agentes de la Policía Local.

La joven que se encontraba en el piso en el que se originó el fuego, en la campana extractora según los servicios de emergencias, fue trasladada al hospital con heridas leves, por quemaduras en una mano. Su madre, que también vive en la casa pero no se encontraba en vivienda, llegó enseguida al lugar. "Menos mal que al final no ha sido nada, ahora tenemos que cuidarla y pasar el mal trago", señaló.