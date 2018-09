La Casa de Cultura acoge el festival de cine sobre patrimonio industrial

La cinemateca de la Laboral, en Gijón, acogió ayer la inauguración del INCUNA Festival internacional de cine sobre patrimonio industrial y paisajes culturales. Avilés se ha sumado a la programación y, al igual que en la Laboral y en el cine Felgueroso de Langreo, se proyectarán en la Casa municipal de Cultura documentales y películas sobre el patrimonio industrial y paisajes culturales. Hoy se podrá disfrutar de títulos como "The will" (17.00 horas), "City of the sun" (18.30 horas) o "Matria" (22.00 horas).

Se trata de uno de los festivales sobre cine relacionado con el patrimonio industrial más importantes a nivel internacional. Las temáticas de las películas son diversas, aunque todas tienen en común ambientes relacionados con este sector.