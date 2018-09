La Curtidora gestionará el proyecto para enseñar español a extranjeros

La sociedad de desarrollo La Curtidora, de titularidad pública, será la encargada de gestionar de forma directa el proyecto "Avilés Enseña", con el que el Ayuntamiento pretende dar clases de español a extranjeros y que el gobierno local tenía previsto poner en marcha a través de una fundación en el palacio de Maqua. Ésa es la decisión que acaba de adoptar una comisión municipal técnica y lo justifica en que la gestión directa es más eficiente y "evitaría crear nuevas estructuras instrumentales" en el Ayuntamiento de Avilés. La decisión tiene que ser ratificada ahora en el Pleno, que se celebra la próxima semana.

"De esta manera, avanzan los trámites administrativos para que el Ayuntamiento lleve a cabo el proyecto de enseñanza de español para extranjeros con el que Avilés explorará un nuevo segmento turístico que ofrece la posibilidad de aprender español a partir de un programa educativo y formativo basado en el aprendizaje formal y multidisciplinar, así como en la inmersión lingüística en la ciudad y en las actividades culturales, deportivas y de ocio que en ella se desarrolla", valoran desde el gobierno local.

"Avilés Enseña" ya cuenta con los informes previos favorables del Principado de Asturias y que confirman que no existe duplicidad en la prestación de ese servicio por parte del Ayuntamiento y que "está garantizada la sostenibilidad financiera del proyecto".

No todos estaban de acuerdo con la creación de esa Fundación. Ayer, tanto el PP como Somos Avilés acusaron al concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, de haber "despilfarrado" 7.260 euros "por incompetencia". Ambas formaciones aseguran que Campa encargó un informe jurídico a una empresa "de fuera de Avilés" en septiembre de 2017 para tener el asesoramiento necesario para crear esa Fundación. No obstante, como relata Somos, cuando se traslada ese informe -ya realizado- a la secretaria municipal esta señala que "de forma previa a la aprobación del ejercicio de la actividad de enseñanza de lengua española y su gestión mediante una Fundación adscrita a este Ayuntamiento, se debe crear una comisión de estudio para la adopción de dichos acuerdos, lo que requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno". Esa votación se produjo en mayo de este año -el PSOE la sacó adelante "in extremis" con el apoyo de Ciudadanos y los No Adscritos.

"El PP votó en contra no por el hecho en sí de que se crease un proyecto para enseñar español sino por la forma jurídica elegida -la Fundación- y porque en esa comisión sólo estaban el gobierno y los técnicos municipales. Lo que manifestábamos es que estaban equivocados en cómo se estaba haciendo. El PSOE rectifica ahora y tira 7.000 euros a la basura", afirmó ayer Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP.

"Después de un año, los técnicos municipales le explican al concejal Campa que es posible la gestión directa y no es necesario crear el chiringuito de la Fundación, así que los 7260 euros que el Ayuntamiento gastó en el informe externo no han servido para nada. Y lo más grave de todo esto es que fue así debido al incumplimiento del procedimiento legalmente establecido para que un ayuntamiento preste un nuevo servicio. El concejal incumple la norma, los avilesinos pagamos su factura", aseveró Primitivo Abella, concejal de Somos.