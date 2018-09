El exdirector del Niemeyer entra en un módulo de la cárcel poco problemático

Cabaleiro relató lo acontecido. "La Policía Judicial cita a Grueso. Acuden a su domicilio en Madrid y no lo encuentran. Lo intentan en Asturias, y tampoco. Llaman a su teléfono y no contesta. El 4 de septiembre se le cita para juicio. El agente judicial acude a su domicilio en Oviedo, pero no está. Habla con el portero y le dice que desde hace siete años allí no vive nadie. El propio abogado dice que no puede ponerse en contacto con Grueso. Estamos ante una táctica dilatoria. Infringe el deber de estar a disposición del órgano judicial", indicó. Pero es que además "hay un riesgo real de fuga", ya que Grueso se está jugando once años de cárcel, "no tiene trabajo ni domicilio y tiene muy buenas relaciones internacionales".

El letrado de la acusación particular que ejerce la Fundación Niemeyer, Alejandro Riera, pidió por su parte la libertad provisional, al entender que pueden aplicarse todo tipo de medidas cautelares, desde hacerle comparecer dos veces al mes ante el Juzgado, retirarle el pasaporte y que aporte un teléfono y un domicilio donde localizarle. Y la letrada de la acusación popular de Foro, María Teresa Domínguez, se adhirió a la petición del fiscal.

Al final de la vista, Grueso se explayó. Insistió en que había acudido al Juzgado todas las veces que le habían convocado, y que nunca quiso eludir a la Justicia. "Soy el primer interesado en demostrar mi honradez", aseguró. Y justificó las dificultades para localizarle. Aseguró que su domicilio está en Oviedo, en la calle Santa Susana. "Por esta causa tuve que ir a buscarme la vida a Madrid, pero no es fácil. He cambiado de domicilio a menudo, pero no sabía que tenía que comunicar esos cambios", añadió.

Negó que hubiese recibido llamadas de la Policía y que quisiese posponer el juicio, solo que su "letrado pueda prepararlo razonablemente". Y explicó por qué se había quedado sin abogado a dos meses del juicio: "A mi anterior abogado (Mijares) le he pagado sumas importantes a lo largo de estos años. En julio me exigió un desembolso adicional de 30.000 euros, pero le dije que no los tenía. Entonces me envió su renuncia". Tras la vista, Grueso salió hacia la prisión de Asturias, donde quedó ingresado en el módulo 9, que es de respeto y en teoría uno de los menos problemáticos de la cárcel.