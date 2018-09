Fallece el exalcalde Alberto León, "un señor con mayúsculas"

Se fue un "padre", un "abuelo", un "amigo, un "mentor", un "señor", alguien "que sabía escuchar, razonar y hacer razonar", un "señor con mayúsculas". Así fueron describiendo los que lo conocían a Alberto León, que dedicó cuatro décadas a hacer de Corvera lo que es hoy. El histórico político falleció el miércoles a los 81 años de edad, dejando a una enorme familia, con siete hijos y once nietos.

Alberto León Fernández fue concejal de Corvera durante 36 años de la democracia, después de iniciarse en la política en 1967. Como Alcalde, encaminó al concejo hacia la Transición a finales de los años 70. "Logró modernizar Corvera, trajo el agua, el alumbrado... De aquella no había ni caminos, eran caleyas, y también trabajo para mejorarlos. Anda que no nos hemos pasado noches enteras viajando para ir a Madrid en coche a buscar recursos para el Ayuntamiento", destaca José Manuel Pérez, "Lolo", por aquel entonces concejal y ahora presidente de la asociación de vecinos de Molleda, donde León vivió desde que se casó. Eso sí, él nació en Camina, en Cancienes, donde pasó su infancia.

Con la llegada de la democracia, el corverano, lejos de alejarse de la política se reinventó y siguió luchando por un concejo mejor. Concurrió como independiente en listas de UCD, AINCO, URAS y PP a lo largo de 44 años -entre 1983 y 1991 no se presentó-, hasta que en 2011, a los 74 años de edad, decidió retirarse para disfrutar de su familia, especialmente de sus nietos. En las elecciones de 1979, las primeras tras la transición, concurrió en la lista de UCD, el partido de Adolfo Suárez, pero le tuvo que ceder el testigo de la Alcaldía a Luis Belarmino Moro. "Siempre fue conciliador, razonador y colaborador. Todos los alcaldes que pasan por un municipio hacen algo que sirve de base para el que le sucede. Partíamos de un momento en el que Corvera era un municipio desconocido, no aparecía ni en el mapa de Asturias. Tenía muchas carencias que se fueron solucionando en los últimos años del gobierno de Alberto porque se empezaron por fin a hacer inversiones", recuerda el exalcalde Moro. Curiosamente, años después, en 2003, a Alberto León le tocó entregar el bastón de mando a Moro de nuevo, en este caso como presidente de mesa en una moción de censura.

León entonces entró en el equipo de gobierno con la coalición de USPC y PP (lista en la que se presentó como independiente) y asumió el cargo de concejal de Medio Rural, una faceta de la política que conocía muy bien. En ese tiempo coincidió con Cinta Mántaras, actual concejala del PP. "Éramos uña y carne. Yo era una novata y me enseñó y apoyó todo lo que pudo. Siempre me decía que fuera como él me veía, yo misma, alegre y de mente abierta, porque así se hacían cosas buenas en política", afirma la edil.

"Se habla de la 'nueva política' en contraposición a la 'vieja política'. Sin embargo, yo creo que se tendría que hablar de la 'buena política', y en esto último Alberto León fue un ejemplo, siempre colocaba el interés general por delante de cualquier otra cosa", afirmaba ayer el alcalde, Iván Fernández (PSOE), que destacó el carácter dialogante y amable de Alberto León. "Me dio muy buenos consejos, pero esas largas conversaciones que tuve con él se quedarán entre nosotros", dijo.

El funeral por el alma de Alberto León se celebra hoy a las 16.00 horas en la iglesia parroquial de San Esteban de Molleda y posteriormente sus restos recibirán sepultura en el panteón familiar del cementerio de la localidad.