Las fuerzas por una confluencia aplazan la decisión de hacer públicas sus reuniones

Podemos, Izquierda Unida, Ganemos y Equo están de acuerdo en avanzar "en un proyecto común para ganar Avilés" en las elecciones municipales de 2019. Sin embargo, ayer, durante su primer encuentro conjunto, en el centro social de Los Canapés, salieron a la luz tensiones en torno a aspectos importantes. Uno de los asuntos principales giró en torno a si sus reuniones deben o no ser abiertas a todos los ciudadanos, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA. "Nosotros pedimos que fueran abiertas para que pueda participar la gente. Eso sí, no nos negamos a ir a otras reuniones si el resto de partidos deciden que no sea así", explicó Pepe Sánchez, uno de los representantes de Ganemos en la reunión. Fue imposible acordar un documento conjunto al finalizar las conversaciones.

Tania González, secretaria general de Podemos Avilés, valoró que en el encuentro se vio "voluntad" para construir esa candidatura de "confluencia social con un proyecto de futuro para Avilés". "Todos estamos remando en la misma dirección", añadió Llarina González, concejala de Izquierda Unida. Todas las formaciones se citaron para una próxima reunión antes de final de este mes para "seguir trabajando". "Aún queda mucho por hacer", afirmó Llarina González. La idea en esos próximos encuentros es hablar con agentes sociales y vecinales para sumar a más gente al "proyecto de cambio". "Por el momento, no se habló ni de cómo se va a hacer ese proyecto ni el programa. Quedamos en que en la próxima reunión cerrábamos el tema de si las reuniones eran abiertas o no. La idea de todos es que haya un avance común con un proyecto transformador y en beneficio del campo popular, ya que ahora la ciudadanía no tiene poder de decisión en el Ayuntamiento", aseguró Pepe Sánchez.

Podemos e IU (que tienen ya un principio de acuerdo para una coalición) quisieron firmar un texto conjunto tras la reunión en Los Canapés, pero Ganemos y Equo se negaron.