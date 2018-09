El gol de Stoichkov en un cumpleaños de Avilés

Pablo PALOMO

Que los amigos de alguien se las ingenien para que el ídolo futbolístico de su infancia le grabe un vídeo donde desvela que le va a regalar su camiseta no tiene precio. Es lo que le ha ocurrido al avilesino Rubén Barriuso, conocido como Barri, que el pasado viernes, tras una cena sorpresa en el pub Santacecilia por su cumpleaños, entró de la mejor manera posible en el club de los cuarentañeros. Al día siguiente, cuando se levantó, le llamó el periodista y expresidente del Oviedo Toni Fidalgo.

-"Toma, tu regalo", le dijo al otro lado del teléfono.

"No entendía nada, estaba descolocado", relata Barriuso. De pronto, en su whatsapp le entró un vídeo de apenas 39 segundos. En la pieza se ve al popular exdelantero búlgaro del Barcelona Hristo Stoichkov hablándole de tú a tú al "cumpleañero". "Bari (Stoichkov no pronuncia bien la doble erre), te mando un fuerte abrazo desde Miami, feliz cumpleaños, porque cumplir cuarenta hay que sufrirlo, hay que vivirlo", afirma.

Sin solución de continuidad, en el vídeo, Stoichkov saca una camiseta del Barcelona, con la que en la temporada 1991-92, en lo que todavía era el "Dream Team" de Johan Cruyff, ganó la primera Copa de Europa culé, en una agónica prórroga contra la Sampdoria italiana en el estadio londinense de Wembley, con gol de oro de Koeman, de falta y en el minuto 111. El móvil volvería a sonar al cuarto de hora. Pero esta vez no era el servicio de mensajería instantánea, sino una llamada. "¡Es que hasta me telefoneó el propio Stoichkov! No me lo podía creer, la verdad. Menos mal que Toni Fidalgo me había advertido antes, porque si no, le cuelgo el teléfono. Habría pensado que era algún colega que me estaba vacilando", relata Barriuso, que adora al jugador búlgaro desde su más tierna infancia.

Porque su pasión por Stoichkov viene de lejos. "Siempre me gustó porque los tiene como el caballo de Espartero", apunta en relación a un atacante que fue tan célebre por su goles como por sus salidas de tono. Para el recuerdo del balompié patrio dejó, en medio de su inmensa genialidad, el pisotón que le dio al colegiado Urízar Azpitarte en un partido de ida de la Supercopa, el 5 de diciembre de 1990.

"Siempre me llamó la atención su carácter. Con 15 años, en el Colegio Santo Ángel, hice un garabato en el pupitre con su nombre. Los profesores me pillaron y me perdí varios recreos, limpiando la mesa con acetona", relata, entre risas. Hasta tal punto llegó su pasión por el ariete, que bautizó a un pez que tuvo por mascota con su nombre.

La llamada apenas duró dos minutos, pero jamás la olvidará. "La verdad es que el tío fue muy simpático. Me felicitó y me preguntó qué tal había estado la fiesta", revela Barriuso. Ahora, está a la espera de que la camiseta le llegue desde Miami, donde el exjugador del Barcelona trabaja de comentarista de televisión.

Cuando la tenga, la enmarcará y la pondrá presidiendo el salón de su vivienda, según ha comunicado ya a los amigos que le dieron la sorpresa. "Tiene narices que el primer cuadro que voy a poner en casa sea la camiseta de Stoichkov", ironiza un tipo que ni tiene ni espera la crisis de los cuarenta. Porque, con el regalo que ha recibido, se ha vuelto a sentir como un niño.