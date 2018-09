Julia Navas: "En mi última novela quería playa y sale Gijón; en la próxima estará Avilés"

Julia Navas quería ser periodista. Pero aparcó el bolígrafo y cambió el teclado por los lienzos. Se licenció en Historia del Arte, y aquel "gusanillo" por escribir siguió creciendo. Publicó con casi 40 años su primer libro de poemas: "Confieso que he perdido el miedo". Luego llegó "Ombligos y universos", también poemario, y poco más tarde "Esperando a Darian". Este verano ha sacado a la luz "¿Qué hay en una habitación vacía?" (Ediciones Canalla), una historia coral y trepidante que se ha ganado el aplauso de los lectores. "Está funcionando muy bien y el entusiasmo del lector es lo mejor que te puede pasar cuando trabajas con una editorial independiente", dijo la autora, natural de Avilés aunque vecina de Gijón desde hace casi dos décadas. Ahí está su "espinita clavada": "En esta novela necesitaba una playa y sale Gijón pero en la próxima, que ya la he comenzado, tendrá cierto protagonismo Avilés". Navas tiene además de una nueva novela entre manos un poemario acabado.

Julia Navas visitó ayer su ciudad natal para hablar de "¿Qué hay en una habitación vacía?" en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. "Es una novela sobre una chica que regenta una librería y un chico que dirige un banco. Ambos entran en conflicto...", avanzó tímidamente. En este libro la autora no se ve reflejada en ninguna página. "En mi primera novela quizá sí, pero mi reto en esta obra era precisamente no estar. No es una novela autobiográfica, y el protagonista realmente es un hombre". Los protagonistas de Julia Navas viven en 2004.

Julia Navas radiografió su novela ante un nutrido grupo de personas que quisieron acompañarle en el palacio de Valdecarzana, donde cada martes y jueves se celebra el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés a las 19.30 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.