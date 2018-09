Los dos mil famosos que viven con Sonia Abad

La habitación de Sonia Abad Cortés no es una habitación cualquiera: películas, cds, casetes, programas de representaciones teatrales más un porrón de álbumes decoran el cuarto de esta avilesina que puede decir sin ponerse colorada que cada día duerme con 2.000 famosos, aunque sea en foto. Le falta Brad Pitt; con este sueña. Pero le sobra optimismo: "Lo tuve cerca, muy cerca, cuando vino a Avilés y no pudo ser; pero volverá seguro".

Abad es coleccionista de imágenes y firmas de personajes de la farándula, de músicos, actores, cantantes y también de deportistas de élite. Cualquier rostro conocido le es útil para ampliar su colección. A veces la llaman "friki", pero ella es fiel a sí misma. Sonia Abad Cortés consigue la mayoría de sus capturas en el Aeropuerto de Asturias y en Avilés. Pero siempre que puede se escapa a otros puntos de Asturias y, en sus buenos tiempos, no se perdía un viaje a Madrid o al País Vasco. "Cuando trabajaba pedía las vacaciones en el mes de febrero para ir a los premios Goya", subraya.

Los viajes a la capital le dieron algún que otro "regalo": "Me dio un subidón y fui a por Shakira que estaba en el Festival Rock in Río. Esperé sola hasta las tres de la madrugada a la puerta de su hotel, pero mereció la pena: cuando llegó me hizo pasar al hall de su suite para firmar un disco y hacernos una foto". La colombiana que conquista a golpe de cadera también se ganó a la avilesina.

Sonia Abad Cortés tiene 35 años. Estudió en el Instituto Número 5 y luego hizo Imagen y Sonido en Oviedo, en el Aramo. De ahí saltó al mundo laboral. Ahora, se dedica al acompañamiento de ancianos, pero no deja de lado una afición que comenzó a practicar allá por 1998 en unas fiestas de San Agustín. "Aquel año vinieron Marta y Marilia de 'Ella Baila Sola' y ahí empezó todo", confiesa. Luego el "hobbie" se convirtió en pasión, casi en vicio.

¿La foto o firma de la que se siente más orgullosa? No titubea: La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, ganadora del premio "Príncipe de Asturias" de Comunicación y Humanidades 2013. "Me firmó una cámara de 1932", explica, al tiempo que enseña con orgullo la rúbrica escrita en rotulador plateado. ¿Y la fotografía más difícil de conseguir? Tampoco duda: por Kevin Costner esperó en Madrid 26 horas, pero lo consiguió.

Sonia Abad, no obstante, se relaciona más con los españoles que con los extranjeros "a los que llevan y traen como marionetas". ¿Los más reacios? La avilesina sonríe, prudente. "Carmen Maura -estará en Avilés el 29 de septiembre con "La Golondrina"- es reticente y algunos humoristas no tienen tanto humor".

La avilesina, no obstante, se queda con lo bueno. Las palabras del actor José María Pou, la naturalidad de Remedios Cervantes... Algunos actores y actrices ya la conocen por su nombre. Su lista de famosos es muy larga. A Abad no se le escapa ni un alma y seguirá ampliando colección de acuerdo a sus posibilidades.