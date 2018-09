El docente Fernando Vela: "Conservar el patrimonio es apostar por el turismo"

"El patrimonio es una oportunidad para Asturias y por extensión para Avilés porque va emparejado al turismo cultural", sentenció ayer Fernando Vela Cossío, profesor titular de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Participó en Avilés, junto al director de la revista "Teatro Marittimo", David Rivera, en una conferencia enmarcada en el Incuna Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales. Ambos hablaron ante un reducido grupo de personas de arquitectura desde la perspectiva cinematográfica.

Cossío aprovechó la visita a la ciudad para hablar sobre patrimonio: "Un legado, una herencia recibida". "Valoramos el pasado desde el presente y entendemos la riqueza del legado recibido desde la mentalidad que tenemos hoy. En Avilés, como en otros muchos municipios asturianos, se han perdido muchos elementos que integraban el patrimonio industrial en los últimos años. Pero en este tiempo que se han producido pérdidas también se han empezado a valorar esas piezas que dan forma a un pasado muy representativo", dijo. Fernando Vela Cossío dio la misma importancia al patrimonio industrial que al histórico o vernáculo.

"Hay ciudades como Avilés que han tenido un despertar un industrial muy fuerte. Cuando hablamos de industria podemos decir que el gran desarrollo se corresponde a la segunda mitad del siglo XX. Y hemos visto que ese proceso de industrialización produjo pérdidas: destruyó otros patrimonios que hoy también valoraríamos", indicó. A su juicio, la conservación del patrimonio es tarea de todos. "Lo importante es que la gente aprenda también a entender el sentido que tiene como tal legado, las oportunidades que puede dar: hoy el patrimonio es una oportunidad para Asturias clave porque va emparejado al turismo cultural y Asturias no puede prescindir ahora de este turismo". Aplaudió asimismo la "política regional de los últimos años de protección y tutela" del patrimonio.

Valoró asimismo el trabajo de la Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural (Incuna): "Ellos, de manera precoz, se han dado cuenta de la importancia de llevar al público general este tipo de iniciativas, no dejarlas solo en manos de especialistas. Todo el mundo lo tiene que ver así. El turismo ahora es fundamental en España, en parte porque tenemos un patrimonio industrial excepcional". Vela Cossío incidió en que ahora ya se están poniendo en valor edificios de los años ochenta del pasado siglo.

David Rivera, por su parte, habló del cine como una herramienta para descifrar o interpretar la arquitectura de los siglos XIX y XX. Un ejemplo: la circulación en las ciudades, autopistas... "El transporte tiene una dimensión técnica que los ingenieros o arquitectos entienden muy bien pero que el resto no y a través del cine se comprende perfectamente. Al establecer relaciones entre cine y arquitectura se puede tener un visión más global". Del patrimonio avilesino y comarcal, Rivera prefirió no hablar: "Lo desconozco y no he visto ningún catálogo", confesó.

El Incuna Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales concluye hoy en sus tres sedes: Gijón (Laboral), Sama de Langreo (Cine Felgueroso) y Avilés (Casa de Cultura) con la proyección de diferentes largometrajes y cortos seleccionados para la ocasión, con enfoques diferentes. Los mejores trabajos a juzgar por el jurado se llevarán premio.