El plan para enseñar español tendrá unos gastos de 350.000 euros el primer año

El proyecto "Avilés Enseña", con el que el Ayuntamiento pretende dar clases de español a extranjeros, tendrá unos gastos de unos 350.000 euros anuales, una cantidad que se incrementa hasta casi los 500.000 euros en el año 2023. La memoria redactada por la comisión técnica para poner en marcha esta iniciativa expone, no obstante, que ese montante, en el que se incluyen desde gastos de personal, a los de dirección educativa y profesorado, suministros o publicidad, se cubrirá con los ingresos propios de la actividad. Esto es, con la impartición de las clases. Para ello, se estima que el precio por la hora de curso debe ser de 13 euros, siempre que el número de alumnos llegue a los 744 el primer año de apertura y pase a los 1.300 dentro de un lustro.

"De cumplirse las previsiones indicadas en los costes, aportaciones finalistas y demanda del servicio, sería el precio adecuado para cubrir los costes del servicio, siendo, por lo tanto, el proyecto sostenible en criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión", apunta la memoria, que será sometida a aprobación en el Pleno del próximo jueves, día 27. Deberá contar con el visto bueno de la mayoría de la Corporación para que "Avilés Enseña" se convierta en una realidad en La Curtidora, que es la sociedad que va a llevar la gestión directa.

El informe establece diferentes tipos cursos para jóvenes y para adultos, con precios de entre 290 y 1.560 euros, en función de su duración. El Ayuntamiento de Avilés, como principal administración interesada, también tiene previsto aportar una cantidad anual a la iniciativa: 20.000 euros.

La comisión técnica, en el informe, afirma, no obstante, que para el proyecto "Avilés Enseña" es necesario implicar a diferentes agentes de la ciudad. Al sector hostelero y de consumo "ya que la oferta formativa debe incluir también diferentes opciones para residir en la ciudad mientras se estudia en la ciudad"; al sector cultural y de ocio, ya que deberá haber "una colaboración intensa para facilitar la complementariedad de las acciones formativas con el desarrollo de actividades culturales y deportivas", y al sector empresarial, "ya que el efecto llamada de profesionales internacionales que vengan a Avilés para aprender español puede generar oportunidades de negocio y colaboraciones". También recomienda tener contacto con las empresas que cuenten con proyectos internacionales así como con el sector educativo -Universidad de Oviedo e Instituto Cervantes-.

Somos Avilés, por otra parte, ya anunció ayer que no apoyará que sea La Curtidora la que gestione de forma directa "Avilés Enseña", con la contratación de profesorado externo. "La memoria no analiza como debiera la alternativa de la gestión directa indiferenciada, es decir, mediante su propia plantilla, a través del servicio de turismo o del servicio de educación, por ejemplo. Esto se resuelve en la memoria de una manera muy rápida: 'por falta de medios y estructura'. El informe no demuestra que no pueda gestionarse mediante la ampliación de la plantilla", afirmó la formación. Somos asegura que defiende "el fortalecimiento de la gestión directa de los servicios y con medios propios y estructurales".