A remolque del rock en las plazas

Ya lo cantó "AC/DC": "It's a long way to the top (of you wanna rock'n'roll)" [Hay un largo camino hacia la cima (si quieres rock and roll)]. Y no lo hizo en cualquier sitio: la banda que lidera Angus Young se subió a un camión por la calle Swanston, en Melbourne, y bártulos en mano grabó uno de sus mayores éxitos. Este tema escrito por los hermanos Young y por el entonces vocalista de ACDC, Bon Scott, es ahora una dosis de energía para los chavales avilesinos que como aquellos jóvenes australianos ayer arrancaron con un guitarreo potente subidos en un camión que recorrió las plazas de Avilés: de Carlos Lobo al Parche, del Parche a Álvarez Acebal y de ahí al Carbayedo.

Antes de que comenzara el festival -se retrasó una hora- había nervios entre la organización y también entre los músicos. Acertar en el remolque de un camión, en este caso Volvo, no es fácil. Reinaba también la ilusión entre estas fieras del rock and roll local que dejaron claro que sus acordes no entienden de edades. Una prueba: el más joven de los músicos era Álvaro Martín, de 17 años y natural de Salinas; el mayor, Atma Anur, de 58, inglés residente en Polonia que recayó en Avilés casi por casualidad. Ambos baterías de "Leather Boys " y "Manifiesto X", respectivamente.

El público, muy entregado, aplaudió cada uno de los temas que se pusieron sobre el escenario rodante. "Que haya conciertos en la calle, y además gratuitos, es bueno para mucha gente aparte de los músicos. Y que estos conciertos se vayan moviendo es un atractivo más", manifestó Mon Toquero, vestido de negro, primer mandamiento del rock.

Desde la organización del "Rock van Fest", una iniciativa de la asociación Valliniello Sound City que preside el líder de "Leather boys", Luismi Díaz, aventuraron la posibilidad de actuar en años venideros mientras circula el camión. Este año la música se quedó en las plazas del pueblo. "Si los Beatles tocaron en una azotea, en Avilés se puede hacer de todo y más si andan los de Valliniello moviéndolo", dijo con humor otro que ya se confesó fiel de este festival rodante.

"Unirock"

Gran parte del público se movió con los músicos de plaza en plaza. Actuaron, por orden, "Manifiesto X", "Nicotine Bubblegum" , "Mournival" y "Leather Boys". Hubo retrasos, pequeños problemas del directo y algún que otro fallo, pero el público aguantó sin pestañear. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, arropó también a los rockeros y no dudó en vestirse una camiseta con el logo de "Unirock" -asociación de Puerto de Vega en litigio contra la SGAE-.

Los músicos se llevaron el reconocimiento de los suyos. Ahora saben que les queda un largo camino hasta lo alto si quieren rock and roll, ya lo dijeron los de ACDC también subidos en un camión. Pero los de Avilés ya han hecho lo más difícil: ayer fueron profetas en casa.