El PSOE denuncia la dejadez con la sala infantil de Piedras Blancas

El PSOE de Castrillón ha denunciado la dejadez del gobierno local de IU con la biblioteca infantil de Piedras Blancas. "La sección infantil de la Biblioteca de Piedras Blancas lleva meses sin auxiliar de biblioteca por encontrarse de baja, a pesar de contar con una bolsa de trabajo para cubrir este tipo de contingencias, a la que no se recurrió. Le preguntamos al concejal de Educación y Cultura, Enrique Tirador, por qué no se utilizó la bolsa de empleo para contratar a un sustituto y dijo que porque no hacia falta y acudía poca gente", señaló el portavoz municipal del PSOE, Javier González.

Los usuarios del complejo denunciaron hace unos días la clausura de la zona infantil por sus malas condiciones, un cierre que coincide, además, con el inicio del curso escolar. No es la primera vez que hay problemas en el centenario edificio.

"A la falta de auxiliar de biblioteca se une la caída del techo de la sección infantil de la biblioteca, una avería que ocurrió a finales de agosto, lo que ha obligado a cerrarla sin que el concejal nos pudiera dar un plazo concreto para su apertura", protestó también el edil socialista.

Para Javier González, la forma de actuar del gobierno de Izquierda Unida, "confirma" lo que llevan denunciando los socialistas desde el inicio del mandato: "la incapacidad de Enrique Tirador para gestionar la Concejalía de Educación y Cultura, lo que ha producido un deterioro de los servicios públicos culturales".

La vieja biblioteca de Piedras Blancas será sustituida en los próximos meses por el nuevo edificio de la calle Alfonso I, una vez que se urbanice el exterior del inmueble y se equipe el mismo. El edificio que financió el Principado está terminado, pero queda pendiente la instalación del enganche eléctrico, una obra presupuestada en 32.000 euros. El Ayuntamiento tienen casi 500.000 euros para poner en marcha la nueva biblioteca.