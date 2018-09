Woody Allen y Serrat ratifican por carta su amistad con Grueso y su exmujer

El cineasta Woody Allen y el cantautor Joan Manuel Serrat ratifican por medio de sendas cartas su amistad con el principal acusado del "caso Niemeyer", Natalio Grueso, y su exmujer (la investigada J. P.), y se refieren en esos escritos a una serie de viajes en los que coincidieron con la pareja. Los documentos se sumaron ayer como prueba al procedimiento a petición del abogado de J. P., Luis Tuero, en la primera sesión del juicio del "caso Niemeyer". El Tribunal aceptó aplazar al menos un mes la vista para garantizar la defensa de Grueso, que sigue en prisión. Su letrado desde el pasado viernes, Fernando Burgos, pidió a la Sala la suspensión "durante un tiempo prudencial" (unos 20 o 25 días) para poder "estudiar las actuaciones" y "evitar una vulneración de facto del derecho fundamental a la defensa" para "celebrar un juicio con todas las garantías". La Sala accedió a su petición (ninguna de las partes personadas se opuso) y comunicó que la vista se celebrará a partir del 24 de octubre, en fechas aún por señalar.

El exdirector de la Fundación del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, llegó esposado a la Audiencia Provincial desde el centro penitenciario de Asturias, donde ingresó hace una semana por riesgo de fuga. Se sentó en el banquillo junto a los otros cuatro investigados en el "caso Niemeyer", una presunta trama fraudulenta de falsificación de facturas: el exagente de viajes J. M. V. R., la exmujer de Grueso (J. P.), el exsecretario de la Fundación del Niemeyer, el letrado José Luis Rebollo (se defiende así mismo, por lo que se sentó en la zona reservada para los abogados defensores) y el exjefe de producción del centro, Marc Martí.

La sesión de ayer se centró en el trámite de las cuestiones previas al juicio. El primero en intervenir fue el defensor de J. P.. Luis Tuero solicitó la nulidad de toda la causa desde el auto de procedimiento abreviado para volver al inicio de la instrucción con el argumento de que debería haberse tramitado por el procedimiento del jurado al tratarse de un supuesto caso de malversación de fondos públicos. También expuso que a su cliente "no se le ha dado la oportunidad de defenderse" porque no se le ha tomado declaración como investigada. "A mi representada (se le juzga como cómplice de malversación y afronta dos años y seis meses) no se le ha dado la oportunidad de defenderse. Ya ha cumplido la pena de banquillo solo por aparecer en unos títulos de crédito (de la película de Woody Allen 'Vicky, Cristina, Barcelona')", dijo Tuero.

El letrado había pedido, sin éxito, que declarasen en el juicio varios famosos, entre ellos Woody Allen. Ayer consiguió que se aceptase como prueba una carta firmada por el cineasta neoyorquino y su mujer (Soon-Yi Previn) y otra suscrita por Serrat. En la primera, el matrimonio sostiene que conoce a J. P. y Grueso desde 2002, cuando visitaron Asturias para recibir el Premio Príncipe de Asturias a las Artes. Desde entonces, añaden, han seguido en contacto "en calidad de amigos en muchas oportunidades" y detallan una serie de viajes en los que coincidieron por actividades relacionadas con el Centro Niemeyer. Se refieren, en concreto, a viajes a Barcelona y Oviedo durante el rodaje de "Vicky, Cristina, Barcelona" (2007) y al estreno de la película en la Ciudad Condal (2008); una estancia en Granada (diciembre de 2008) con motivo de la gira de la banda de Allen; varias visitas a la ciudad de Nueva York, al menos cinco entre 2008 y 2017; la inauguración, en 2008, de la Ópera "Gianni Schicchi" en Los Ángeles; la presentación de la película "Conocerás al hombre de tus sueños" en 2010, en Cannes; la presentación del largometraje "El sueño de Cassandra" en Venecia, en 2007; el estreno en 2009 de la película "Si la cosa funciona", en Londres, o el estreno en Avilés (agosto de 2010) de "Conocerás al hombre de tus sueños". También Serrat se refiere a una relación de amistad de varios años con J. P. y Grueso, que en el marco de las actividades realizadas por el Centro Niemeyer se tradujo en un concierto en el Teatro Palacio Valdés (el 14 de junio de 2009) y "El debate en tiempos de crisis", acto que se celebró en el centro cultural de la ría el 27 de marzo de 2011 y en el que también participó el actor Kevin Spacey. Ambos escritos se han incorporado a la causa.