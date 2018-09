Un año de cárcel por provocar el odio para el tuitero que tildó a Lorca de "maricón"

El magistrado José Carlos Martín Martín ha condenado a la pena de un año de prisión al tuitero asturiano que en 2014 justificó bajo seudónimo el asesinato del poeta Federico García Lorca por ser "maricón". El juez ve los hechos constitutivos de un delito de provocación al odio. El Ministerio Fiscal pedía para el internauta dos años de prisión y la defensa representada por el letrado Juan Antonio Blanco solicitaba la libre absolución de su cliente. Ahora el juez ha dictado sentencia contra la que cabe recurso de apelación: un año de cárcel y el pago de un multa de 1.080 euros.

El juez dio por probado que el acusado -sin antecedentes penales- publicó en su cuenta personal de la red social Twitter los siguientes mensajes: "El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto 1 por maricón. He dicho!" (30 de octubre de 2014) y también una imagen con los colores de la bandera de España y el texto "guarro que veo, guarro que apaleo" (4 de noviembre de 2014). El 13 de septiembre del mismo año, el ahora condenado publicó, siempre según los hechos probados por el juez, la frase "Mi pasado, mi presente, mi futuro, mi raza" acompañada de una fotografía de una pareja con un niño en brazos donde puede leerse la palabra "Aryanism" y el texto "Ama a tu raza". Un día antes, otro comentario: "Los españoles primero. Rojos no, gracias. ¡Viva España!".

Respecto a la frase dedicada a García Lorca, el juez subraya: "Es evidente que la conducta del acusado al publicar dicho texto tenía como única finalidad crear en otros la voluntad de realizar actos de violencia o discriminación hacia los homosexuales". Agrega el magistrado en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario: "Es obvio que en este supuesto el acusado elige la figura del poeta granadino, abiertamente homosexual como es sabido, para expresar su odio y discriminación hacia dicho colectivo. Pero no se queda ahí sino que al expresar literalmente que el asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto 1 por maricón está implícitamente defendiendo que todos los homosexuales merecen ser asesinados (o fusilados, como lo fue García Lorca) por el mero hecho de serlo".

El resto de frases (tuit) publicadas por el tuitero asturiano son, a juicio del magistrado, atípicas penalmente. "Son ilustrativos de la ideología de extrema derecha que profesa el acusado lo que no es 'per se' constitutivo de delito de odio, pues recordaremos que existen partidos políticos legales que concurren a las elecciones y que comparten esa ideología si bien no se aprecia en aquellos una incitación directa a la violencia contra la ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular", destaca.

El tuit "Los españoles primero. Rojos no, gracias. ¡Viva España!, el juez José Carlos Martín lo compara en concreto con el lema electoral que utilizan ciertos partidos políticos legales en España como Democracia Nacional, Falange o Alianza Nacional.

El tuitero asturiano que fue juzgado en Avilés el pasado lunes se excusó ante el magistrado del penal número 2. "No odio a los homosexuales. Lo que escribí sólo iba contra García Lorca", apuntó. Y es que, aseguró: "De niño leí 'El poema de las tres hojas' de Lorca y en clase se rieron de mí". O sea, "que lo tenía cruzado". Esta distinción entre el objetivo contra el que lanzó su tuit -la persona o el colectivo la subrayó durante la vista el abogado defensor.

El representante del Ministerio Público, al hilo de esto, apostilló en la vista oral: "Donde hay luz, no hace falta candil. Dice que el asesinato de Lorca estuvo bien por ser maricón, no hay más interpretación. Podía haber dicho que por pedante, pero no, dijo por homosexual".