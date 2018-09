Uno de los candidatos del PSOE estuvo suspendido de militancia

Ramón Valentín García, candidato a las primarias para encabezar la candidatura del PSOE de Castrillón a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, explicó ayer que estuvo suspendido de militancia del partido ocho meses por "diferencias políticas" con el entonces secretario general de la agrupación socialista de Castrillón, Jesús Cabrales, ahora uno de sus mayores apoyos para presentarse a las primarias.

"Cumplí y sigo adelante, militando en el partido en el que estoy desde el año 2003", dijo ayer García. "Me presento porque me lo han pedido muchos compañeros y con un programa para recuperar el PSOE. No quiero hablar del pasado. Hay que mirar al futuro y dignificar la política", afirmó el candidato.

"No voy a entrar en descalificaciones de ningún compañero. Los que nos presentamos a las primarias lo hacemos con el convencimiento de que podemos poner en práctica un programa sea desde el gobierno municipal o desde la oposición. Hemos dado un paso para trabajar por el partido y los vecinos", dijo.

El plazo para presentarse a las primarias que el PSOE celebrará el día 21 de octubre concluye hoy. Hasta ahora, además de Ramón Valentín García, ha presentado su candidatura el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Castrillón, Javier González. Salvo sorpresas de última hora, uno de los dos candidatos será el cabeza de lista.

La agrupación socialista de Castrillón de la que es secretario general, David García, elegirá su candidato a la Alcaldía por el proceso de primarias al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes y al haber, al menos dos candidatos.