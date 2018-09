Los intoxicados por mercurio piden a Sanidad un seguimiento médico

El colectivo de trabajadores intoxicados con mercurio en la factoría de Asturiana de Zinc (Azsa) hace algo más de cinco años y medio ha presentado en la consejería de Sanidad un protocolo de actuación con el fin de sentar las bases para la atención sanitaria y el seguimiento clínico de por vida a los afectados. La portavoz de los intoxicados, Dori Acevedo, explicó que tanto "el gerente del Sespa como la mutua, Fremap, no paran de marear y no ofrecen soluciones, solo presentaron un borrador vacío de contenido". "No los consideramos interlocutores válidos, por eso pedimos una reunión con el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, o con el director de Fremap de España, o que designe a otras personas en Asturias", destacó Acevedo.

El protocolo consiste en que los intoxicados sean analizados en Silicosis ya que tienen afectadas las vías respiratorias; que sean atendidos por un toxicólogo, por un neumólogo, y que el equipo médico sea el mismo para todos los afectados y durante toda su vida. "Por el momento, solo aceptaron que fuera el mismo equipo médico para todos", destacó la portavoz de los intoxicados.

En el caso de que Sanidad no acepte las peticiones de los intoxicados con mercurio en la factoría de Azsa, el colectivo de trabajadores no dudará en promover una campaña de micromecenazgo, conocido como "crowfunding", para conseguir fondos que serán empleados en la atención médica a través de especialistas privados. "Tendremos que recurrir a centros privados para tratar a los intoxicados que la administración nos niega", destacó la portavoz de los intoxicados con mercurio. Por el momento, el colectivo ha presentado su plan por registro en la consejería de Sanidad a primeros de mes y confía en una pronta respuesta de la administración.