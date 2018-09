Naturpeñas plantea "repensar la relación con el entorno"

Las primeras "Jornadas Naturalistas de Gozón" llevarán a Luanco cuatro ponencias y una salida al campo para acercar a los ciudadanos la naturaleza y a quienes de ella se ocupan. "Que vean qué es un naturalista, nuestra parte humana", explica Rubén Fernández, de "Amigos de la Naturaleza de Gozón", la asociación que organiza el evento, que finalmente se llevará a cabo en la Casa de la Escribana.

El viernes, a las seis de la tarde, el propio Rubén Fernández hará la presentación "con un poco de humor, para que vean que no somos científicos ajenos al mundo". Media hora más tarde, José Antonio García Cañal hablará de "Las libélulas de Cabo Peñas: la magia del vuelo" y después, de nuevo Rubén Fernández subirá al estrado para hablar de "'Curuxes y Curuxos': aves nocturnas en Gozón". Será el momento de conocer cosas básicas sobre estos animales y alguna anécdota, más allá de una charla técnica. Por ejemplo, conocer detalles como que "una lechuza come 20.000 ratones y musarañas al año": "no hay mejor trampa para los roedores".

El sábado comenzará con una salida a la playa de Bañugues para observar aves, a las 9.30, y a las once, de vuelta a La Escribana, será el turno de David Álvarez, que hablará de "Anfibios urbanos: el caso de las salamandras de Oviedo". "Estas salamandras llevan siglos en el centro de la ciudad y tienen diferencias genéticas con el resto de la especie", explica Rubén Fernández.

Javier Naves, vecino de Bañugues, cerrará las jornadas con "Las poblaciones de oso en la Cordillera Cantábrica".

"Es la primera edición de las jornadas y, si a la gente le gusta, queremos repetirlas anualmente y con charlas sueltas durante el año", anuncia Rubén Fernández. Los organizadores cuentan con el apoyo del Ayuntamiento y de momento, "la acogida está siendo buena".

Con las jornadas, los organizadores esperan convencer al público de que "hay que repensar nuestra relación con el entorno".