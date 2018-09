Un coche robado en Cancienes aparece quemado en Llanera

La Guardia Civil busca a los autores del robo de un coche, un Seat Ibiza, en El Cabañón (Cancienes) en la madrugada del pasado lunes y que apareció ayer quemado en una carretera de Llanera. Los dueños del turismo denunciaron la desaparición del vehículo el lunes. "Cuando salí a trabajar por la mañana cogí el coche de mi pareja y yo recordaba que el mío estaba aparcado al lado y no lo vi. Con las prisas, pensé que me había despistado. Fue cuando volví de trabajar cuando me di cuenta", explicó ayer el propietario del turismo, José Ramón Liñares, mientras realizaba los trámites para retirar el coche del lugar en el que los cacos lo abandonaron.

Las primeras hipótesis apuntan a que los ladrones podrían haber utilizado el vehículo para robar en dos establecimientos hosteleros del concejo vecino de Llanera y luego lo quemaron para cubrir sus huellas. "Ya me esperaba este desenlace, al poner la denuncia me dijeron que era habitual que se robaran coches como el mio y el modus operandi es siempre el mismo. Da mucha rabia, porque no hay seguro que cubra estas incidencias por completo, sobre todo, si el coche aparece, y ahora tengo que ver qué hago", explicó el propietario. Liñares explica que el coche, un Ibiza negro, tenía quince años, pero "funcionaba perfectamente y hacía mucho servicio para ir a trabajar y moverse por la zona".