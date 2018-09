La gran industria necesita de urgencia una tarifa eléctrica competitiva, alerta UGT

UGT manifestó ayer su preocupación por la ausencia de información sobre los planes del Gobierno central en torno al reparto de los bonus eléctricos a la industria electrointensiva (la última subasta de interrumpibilidad tiene vigencia hasta el 31 de diciembre) y urgió una tarifa competitiva para compañías como Alcoa, Arcelor-Mittal o Asturiana de Zinc (Azsa). "No tenemos ninguna novedad y no nos complace la música que está sonando. No se puede simplificar el debate energético. Ni se me pasa por la cabeza que el Gobierno no tenga en mente que hay que generar una tarifa eléctrica que permita a las empresas grandes consumidoras de energía continuar desarrollando su trabajo en nuestro país. No tiene ningún sentido que en Alemania el precio de la energía para estas empresas sea entre un 27 y un 30% más barata que en España", subrayó ayer el secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, que inauguró en la Casa Municipal de Cultura de Avilés una muestra que repasa en paneles los 130 años de historia del sindicato. Acto seguido, visitó las instalaciones de la empresa avilesina Windar, del Grupo Daniel Alonso.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, incidió en que la trayectoria del sindicato "ha marcado la realidad de nuestro modelo de sociedad y nos han permitido alcanzar todas las conquistas sociales que hoy conforman el Estado del Bienestar". "En Asturias, los grandes sindicatos siempre habéis mostrado altura de miras, asumiendo un papel fundamental en los años más convulsos de la reconversión, exigiendo el garante de los derechos de los trabajadores y liderando una apuesta de futuro por la modernización del sector para que la industria se convirtiese en una estrategia de crecimiento", apuntó la socialista. Monteserín, que elogió el trabajo de UGT, recibió un pellizco por parte del líder nacional del sindicato, que le reprochó la elevada interinidad de la plantilla municipal y le reclamó la implantación de planes de igualdad tras reunirse con la sección sindical de su organización. "Me he llevado la grata sorpresa de que la mayoría de sus integrantes son mujeres, prueba de que la feminización de UGT es un proceso irreversible", apuntó Álvarez, que se mostró encantado con su visita a Avilés, ciudad en la que tuvo su primer trabajo. "Entré de camarero en el Dulcinea con 14 años", explicó.

La muestra que repasa la historia del sindicato, "130 años de luchas y conquistas", se puede visitar en la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura hasta el 16 de octubre. Está formada por veinte paneles y forma parte del programa de actividades conmemorativas que el sindicato está desarrollando bajo el lema "Cumplimos". Está recorriendo las principales ciudades de España.