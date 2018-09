Avilés estampa su arte

Unos reconocen que "es un vicio", otros destacan que es "otra forma de conocer la historia" y a todos les une la misma pasión: el coleccionismo de sellos. Decenas de amantes de la filatelia se pasaron ayer por el Palacio de Valdecarzana para participar en la edición de un matasellos especial sobre la figura de José Francés y su puesta en circulación. El Grupo Filatélico lanzó una edición limitada con 150 estampas que tienen como protagonista al madrileño que redactó el informe que sirvió para que el Avilés antiguo fuese declarado Monumento Histórico Artístico en 1925.

"Estoy intentando conseguir el sello del año pasado. Suelo asistir a todas las ediciones, pero la anterior se me pasó. Para mí esto es como un vicio", apuntó la corverana María Luisa Muñiz, que colecciona las estampas que emite Correos desde 1975. "Yo llevo más de 40 años coleccionando, no sé los sellos que tengo. Para mí no es un vicio, sino una forma distinta de conocer la historia, la naturaleza... un montón de cosas", señaló Luis Fermín Morgade, vocal del Grupo Filatélico.

El colectivo numismático manifestó su malestar por no haber podido organizar la exposición en la Casa de Cultura, su sede habitual. "Teníamos confirmado el espacio y a última hora nos cambiaron para aquí. No hay espacio suficiente para presentar todas las colecciones que teníamos preparadas", protestó José Ramón Rumoroso. El portavoz del grupo anunció que ha solicitado a Correos la emisión en septiembre de 2019 de un sello con Pedro Menéndez como protagonista y que prepara para esas fechas una gran exposición naval y un programa de conferencias.