Marta Sanz califica el cuerpo de "metáfora": "Es un territorio de violencia con enemigos"

"Para mí, el cuerpo es una metáfora, es un territorio de violencia porque hay enemigos que vienen de dentro (todas envejecemos) y otros de fuera, ya que recibimos gran cantidad de presiones exógenas porque vivimos en una sociedad no igualitaria", señaló la escritora Marta Sanz durante la charla que ofreció ayer en el palacio de Valdecarzana bajo el título "Corpografías: representaciones del cuerpo".

La autora de "Animales domésticos", "Susana y los viejos" o "Clavícula", habló de la relación del cuerpo con la literatura y de su conciencia feminista. "Nunca pude evitar que mi condición de mujer se refleje en los textos que escribo", indicó para revelar que hasta el tercer libro publicado "no me di cuenta de que las mujeres teníamos cuentas pendientes, que nos costaba más que a los hombres ser visibilizadas, que no estábamos en igualdad de condiciones", dijo.

Para remarcar esta condición, explicó que "las mujeres tenemos que resignificar las palabras, devolver el significado a los términos femenino y feminista. Quiero que la primera forme parte de la realidad y la segunda para enfocar un discurso corrector".

Ante una audiencia muy numerosa, entre la que se encontraban muchas de las integrantes del club de lectura "Una habitación propia", de la concejalía de Igualdad, Marta Sanz habló de los libros que ha publicado hasta la fecha y en los que el cuerpo adquiere una dimensión relevante: "Susana y los viejos", "Lección de anatomía" y "Clavícula". "En la historia de la literatura y el arte, el cuerpo se representa altamente sexualizado o maternalizado y, en realidad, el cuerpo de la mujer es ese territorio donde se quedan grabadas las cosas que pasan en tu vida, lo que has y no has hecho", comentó en una intervención ágil, amena, con humor y que mantuvo al público muy concentrado.