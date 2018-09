El plan para enseñar español, rechazado al abandonar el Pleno una concejala del PP

Una inoportuna "llamada de teléfono" echó ayer por tierra, de momento, la aprobación de uno de los proyectos estrella del gobierno local para este mandato, el "Avilés Enseña", un centro para el aprendizaje de español por parte de extranjeros. El PSOE necesitaba la mayoría absoluta en el Pleno -trece votos-, pero se quedó con doce. Un concejal socialista, Miguel Ángel García Balbuena, no asistió a la sesión porque ya tenía reservadas las vacaciones -se tendría que haber celebrado una semana antes, pero lo retrasó una reunión de la Alcaldesa en Madrid- y la edil del PP Ana Bretón salió del salón pocos minutos antes de votar "para atender" al teléfono. Según pudo saber este periódico, Bretón se había mostrado contraria al plan un día antes en una reunión de la junta local de su partido.

Así que, aunque el gobierno tuvo el apoyo de sus concejales, el PP y los tránsfugas, lo que en condiciones normales le hubiera permitido sacar adelante el plan (sumarían 14 votos), se quedó con la miel en los labios. En algunos miembros de la Corporación, la marcha de Bretón recordó a la espantada que dieron los ahora concejales no adscritos, entonces del PP, para no votar en contra del presupuesto local, como había ordenado el partido. La concejala fue una de los dos miembros de la junta local de su partido que, el miércoles, se opusieron a "Avilés Enseña".

Antes de que saltara la sorpresa, el PSOE había tenido que escuchar serias acusaciones por parte de IU, que calificó el proyecto de "timo" por el coste de los estudios y su ofeta de matrícula; y de Somos, que afirmó que la memoria del proyecto era "un plagio" de un trabajo de final de carrera de una estudiante valenciana sobre una academia de idiomas. Primitivo Abella aseguró que habían pasado la memoria por un buscador "antiplagio" y resultó una coincidencia de en torno a un 30 por ciento. El concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, se limitó a asegurar que el trabajo de Roca estaba "en la bibliografía". "Como está de moda el plagio, un concejal quiso hacer la gracieta", aseveró por su parte la alcaldesa, Mariví Monteserín. La Regidora aseguró que volverá a llevar al Pleno la memoria y que, incluso, confiaba en sumar nuevos apoyos -Ciudadanos y Ganemos se abstuvieron-: "En el debate algunos grupos han mirado al dedo y no a la luna. Es un proyecto que divide a los que creemos en la ciudad y en sus capacidades y a los que no; divide entre la innovación y el conservadurismo; y entre estos últimos están grupos de la izquierda -en referencia a Somos e IU-".

Desde Ganemos, su portavoz, Agustín Sánchez, justificó su abstención en que el proyecto, gestionado a través de La Curtidora, no será "oneroso" para el Ayuntamiento "si fracasa". "Ganemos no se va a oponer a una iniciativa para desarrollar un programa educativo con potencialidad económica", dijo. Alfonso Araujo, en representación de los ediles tránsfugas, urgió la colaboración de todos los sectores de la ciudad para sacarlo adelante. Por su parte, Carmen Pérez Soberón, de Ciudadanos, se abstuvo por no estar aún definido cómo se va a desarrollar y vender el proyecto. Por su parte, Carlos Rodríguez de la Torre (PP), afirmó que votaban a favor para "no parar la ciudad". No obstante, advirtió de que el proyecto pasaba de "estrella a bombilla" y no le auguró buen futuro.