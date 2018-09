"No quiero más retrasos en la biblioteca", dice el consejero de Cultura

"No queremos más retrasos en la biblioteca", contestó ayer el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, a la diputada de IU Concha Masa en la Junta General del Principado. La coalición había presentado una pregunta al Gobierno regional sobre la apertura de la biblioteca que se comenzó a construir en 2010 y se terminó hace ocho meses.

Alonso aseguró que el Principado, pese a no tener obligación, pagará la mitad del coste del enganche eléctrico -16.000 euros- del total de los 32.000. El resto lo financiará el Ayuntamiento tras proponerlo el gobierno municipal de IU.

Las obras de la biblioteca concluyeron el pasado mes de diciembre. El Consejero se preguntó por qué la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero (IU), tardó seis meses en advertir que faltaba el enganche eléctrico. "No dijo nada hasta junio", indicó. Alonso aseguró que el Gobierno regional realizó la inversión íntegra en la biblioteca. Pese a no figurar en ningún documento la financiación del enganche eléctrico, el Consejero se comprometió a abonar la mitad del coste porque "no queremos más retrasos en a biblioteca" y se comprometió a hacerlo este año si la tramitación lo permite.

La diputada de IU señaló que el promotor de la obra, en este caso el Principado, está obligado a financiar el enganche eléctrico. El gobierno castrillonense de IU tiene previsto acometer la urbanización del entorno de la biblioteca, además del mobiliario el equipamiento audiovisual e informático. El presupuesto municipal de este año incluye varias partidas económicas por un total de 450.000 euros para la ejecución de esos proyectos. El ejecutivo local está a la espera de la instalación del enganche eléctrico para comenzar la urbanización de la zona.