Ídolos del balompié de barro

El salón de actos del edificio de la Asociación de vecinos de Miranda se quedó pequeño para ver las lágrimas de emoción de Maximino González. A sus 77 años, el impulsor durante 20 años del Torneo de la Amistad, lloró como un guaje al recibir la insignia de oro de la Asociación de veteranos del Miranda club de fútbol.

La misma, que durante el acto, recibieron también cuatro exjugadores del conjunto avilesino, que vistieron la camiseta del equipo del barrio durante los años 60. Fueron: Cándido Rodríguez, José Díaz, Mario Luis González y José Antonio Miranda.

"Vaya encerrona, esta sí que no me la esperaba, no me merezco tanto", sollozaba González, al poco de terminar la entrega del galardón. No era de la misma opinión, José Luis Castillo "Josini", el presidente de los Antiguos jugadores del Miranda, que le definió como "el alma máter del fútbol modesto avilesino".

La definición no es baladí. Maximino González ha sido el impulsor de diferentes torneos de fútbol de aficionados, como el torneo de la amistad o competiciones para personas con discapacidad. También organizó diferentes partidos en la cárcel, uno especialmente recordado, por Eloy Vega, el actual presidente del Miranda.

"Hubo una vez que fuimos a jugar a la cárcel y en las ventanas había etarras insultándonos", rememoró el dirigente del conjunto local.

"Josini", que lleva dos años al frente de la nave, se mostró complacido por el devenir del evento. "Creo que hemos juntado a cerca de 500 personas. En la Asociación seremos alrededor de 273 personas, entre veteranos y socios de honor", comentó. Después de diversas actuaciones, los invitados pudieron disfrutar de un vino español y aperitivos. Todos los asistentes fueron agasajados con un detalle: una jarra de cerveza con el logo de la Asociación.

En la entrega de premios, participó la concejala de Deportes, Ana Hevia, que aplaudió la labor que ejerce cada año la Asociación de Veteranos del Miranda club de fútbol, en un tarde noche de homenaje al balompié del barro.