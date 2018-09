Los dos millones que llegaron de Lourdes

A Amelia García, la propietaria de la administración de Lotería número 8, que hace dos días entregó 1,9 millones de euros de un premio de la Bonoloto, le pilló la noticia visitando el Santuario de Lourdes, en Francia. Fue el miércoles, cuando un comprador anónimo selló su boleto en máquina, al precio de dos euros. Como el milagro de los panes y los peces, ese acertante transformó su moneda en una fortuna.

No es el primer milagro que obra este despacho de la calle Covadonga, en Versalles. Hace apenas un mes, el 26 de agosto, repartió medio kilo a un único acertante. "Me enteré por las redes sociales, que compartieron la noticia. Hemos dado premios, pero nunca uno tan grande como este. Es una gran satisfacción. Ahora, a por El Gordo", indicó Amelia García, que no tiene ni idea de a quién le ha cambiado la vida.

"El acertante del medio millón, lo cobró en el banco directamente y no llegamos a saber nada de él. Eso sí, después mandó un ramo de rosas y una caja de bombones. Espero que este se porte y nos compre un crucero", explica la propietaria del despacho de lotería avilesino, que ayer se convirtió por derecho propio en la comidilla de Versalles. Para bien.

"Meca, ¿otra vez?", preguntó un parroquiano a eso de las once de la mañana, cuando fue a corroborar la sospecha de que su boleto no era el premiado. Cristina García y Sandra Iglesias, las dos empleadas del despacho, asentían como si ellas mismas hubieran elegido las bolas del sorteo. "Sí, otra vez", respondieron ambas trabajadoras de una administración, en pie desde 1987.

Por la calle Covadonga no paraban de llegar vecinos en busca de respuestas. "Está siendo más ajetreado de lo normal, y eso que la gente aún se debe de estar levantando", explicó Cristina García. "Llevo solo dos meses trabajando aquí, y mira tú lo que es la vida, dos premios entregados", añadió Sandra Iglesias. "Ya estamos calentando motores para el sorteo de Navidad. Nunca lo hemos dado y ya es lo que nos queda", puntualizó Amelia García.

Pilar Posada y Lerina Díez, dos pensionistas que llevan viviendo en Versalles desde el primer día, no se creían todavía el premio. "A nosotras nada, fío, ni el reintegro, a ver si tenemos suerte esta noche", comentaron. Marisol Muñiz se llevaba las manos a la cabeza. Parecía que hubiera fallado un gol cantado. Y casi que sí. "Compro bonoloto todos los días y siempre aquí, en esta administración, pero esa vez compré primitiva... ¡Qué lástima!", se lamentó.

La comarca de Avilés ha estado sembrada de premios en las últimas fechas. En agosto, en Corvera, la bonoloto también dejó 63.000 euros. Mientras tanto, la administración de la calle Covadonga ya piensa en El Gordo.