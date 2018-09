La protectora Anadel pide sacar ya a los animales de La Menudera

Responsables de la protectora Anadel se reunieron ayer con el alcalde de Covera, Iván Fernández, para trabajar sobre la situación de la granja de La Menudera, en investigación por un presunto delito de maltrato animal. Antes del encuentro, las integrantes de la protectora se acercaron a la finca situada en Cancienes para ver si los dueños hicieron frente a las mejoras que se les exigían. Al llegar allí, se encontraron un perro más del que no tenían conocimiento, que se une a los dos que todavía no han conseguido rescatar porque huyen de los humanos. "La situación es practicamente la misma que hace dos meses cuando entramos a por los primeros canes -rescataron a un total de once-. Esto va muy lento y además seguimos esperando para poder hacernos cargo de las vacas y equinos", explica Elena López.

Precisamente, la reunión con el Regidor busca acelerar los trámites. Después de charlar con Iván Fernández, la protectora mandará un escrito en los próximos días con varias peticiones al Ayuntamiento que facilitarían los trámites, para que los técnicos estudien la proposición.

Miembros de la protectora y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) encontraron a principios de agosto a cerca de 200 animales -perros, reses, equinos y un gran número de aves- en malas condiciones de salud e higiene. Desde entonces han estado trabajando con los primeros animales rescatados, unos perros, que tienen una difícil recuperación ya que están empezando a superar el miedo a los seres humanos. Además, interpusieron varias denuncias, entre ellas, por maltrato animal y están pendientes de una medida cautelar que les permita retirar las reses de la finca. Mientras tanto, también Servicios Sociales del Ayuntamiento está en contacto con los propietarios para estudiar el caso.