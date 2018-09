Los trabajadores están dispuestos a convocar una huelga de hambre ante la multinacional

Asturiana de Zinc (Azsa) defendió ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que el accidente de 2012 que trajo consigo la intoxicación de 47 trabajadores de una subcontrata, Imsa, ha de ser calificado como leve o grave en su grado mínimo, lo que llevaría aparejado una rebaja de la sanción impuesta por el Principado, que pasaría de 390.000 euros a algo más de 20.000. La compañía entiende que aportó la información necesaria a la subcontrata sobre los riesgos y medidas de protección a tomar "antes de abrir el intercambiador -número 4 de la planta de tostación-" que ocasionó daños en la salud de los empleados. "Nos sorprendió que solo afectara a los trabajadores de Imsa, incluso a personal que no estaba allí trabajando", señaló la letrada de la empresa. Y añadió que la intoxicación con mercurio fue "digestiva" y no por inhalación, como defienden las abogadas de los empleados, que también se personaron en el juicio como parte interesada.

"Ninguno de los siete trabajadores que estuvieron ingresados presentó síntomas de problemas respiratorios o de pulmón, algo que evidencia que no es un asunto grave, porque tampoco afecto es un problema renal", indicó la letrada, que remarcó que no estaba "echando la culpa a los trabajadores" tras manifestar que la sanción inicial que calificó el accidente como grave, basada en un informe de inspección de trabajo, "fue precipitada". El responsable de Producción de Azsa, Manuel García Muñiz, que declaró como testigo, defendió que la reparación del intercambiador no conllevaba riesgo y que las piezas tenían 30 gramos de mercurio por tonelada, es decir, un 0,0003 por ciento. Y que el único "riesgo que podría haber era en los trabajos en caliente". También declararon dos facultativos llamados por la empresa que emitieron sendos informes en los que descartaron que los trabajadores fueran intoxicados por inhalación de mercurio.

El letrado que defendió los intereses de la Consejería de Industria del Principado cuestionó el "interés pecuniario" de Asturiana de Zinc y la presentación de informes médicos "sin imparcialidad" para poner en entredicho tanto las causas como las consecuencias en la salud de los trabajadores intoxicados. El Principado entiende que la sanción de 380.000 euros aplicó el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta los análisis realizados por Inspección de trabajo y Instituto de prevención de riesgos laborales.

Las abogadas de los trabajadores criticaron la actitud de Asturiana de Zinc al "restar importancia" al accidente sufrido en 2012 en una planta de tostación "que ocasionó precarización económica y de la salud" de los intoxicados con mercurio. La vista oral comenzó poco después de las 10.30 horas y finalizó minutos antes de las 14.00. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias analizá ahora las pruebas documentales y testificales para emitir la sentencia.