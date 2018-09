Por una aplicación real de la lengua de signos

Las personas sordas urgieron ayer una aplicación real de la lengua de signos y que se hagan efectivos sus derechos. "Pedimos que se reconozca nuestra capacidad de decisión en todos los ámbitos, tenemos derecho a que nadie elija por nosotros. Podemos hacer una vida normalizada y no necesitamos ayuda, sino colaboración porque la inclusión, o más bien la normalización, no solo depende de nosotros, sino de toda la sociedad, Queremos que se nos trate como iguales", señaló en la plaza de España José Javier Piñera García, presidente de la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias.

La ciudad acogió los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas Sordas, que se desarrollaron bajo el lema "La Lengua de Signos nos incluye" y en los que participó la concejala de Servicios Sociales Yolanda Alonso. "Hace once años que se aprobó la ley de lengua de signos y aún no hay una implantación completa", protestó Piñera García tras la lectura del manifiesto por el Día Internacional de las Personas Sordas. Éstas reclaman, entre otras cuestiones, la incorporación de las lenguas regionales o minoritarias como la suya en la Constitución y en la Carta Europea y que se declaran bienes del patrimonio inmaterial del país. Piden, en suma, que la lengua de signos "esté en cada rincón" (e las escuelas, en la sanidad, en los servicios públicos, en los medios de comunicación) porque "todo aquello que favorezca la inclusión de cualquier persona sorda en la sociedad no solo suma, sino que enriquece".