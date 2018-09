José Ramón Moreno, íntimo amigo del exdefensa del Sevilla Marcelo Campanal

Aunque sevillano de pro, el presidente de la Federación Europea de Sociedades Filatélicas, José Ramón Moreno, guarda una relación muy especial con Asturias. Primero, porque su segundo apellido es Fernández-Figares. Segundo, porque parte de su familia procede de Villaviciosa. Y, tercero, pero no por ello menos importante, porque atesora una relación de amistad con Marcelo Campanal, exfutbolista del Sevilla durante la década de los cincuenta y los sesenta, nacido en Gijón y retirado en el Real Avilés, tras dos décadas de carrera deportiva, en la que llegó a ser internacional.

"Mi padre, Guillermo Moreno, fue vicepresidente del Sevilla, con Ramón Sánchez Pizjuan y tomó mucho cariño a Marcelo cuando él era todavía muy joven. El aprecio fue mutuo y luego tuvieron muy buenos momentos cuando mi padre fue presidente y Campanal era el capitán del Sevilla", explicó Moreno. Y relató una anécdota especialmente llamativa. "En una ocasión, por un Oviedo-Sevilla, nos llevó a comer una mariscada. A mí, el centollo me pareció espectacular, pero me sorprendía que él no lo probase. Se comió un plato de pasta, porque jugaba esa tarde. Nos ganó el Oviedo por cinco goles a uno. Fue increíble", reveló.