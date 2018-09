Monteserín inicia su lucha por la reelección: "No quiero que el progreso se interrumpa"

"El PSOE es el partido que garantiza el progreso de Avilés. Por eso, estoy dispuesta a encabezar este proyecto". La alcaldesa, Mariví Monteserín, fue proclamada ayer por su partido candidata a la reelección en los comicios de mayo. Defendió ante los suyos que su formación "es la que mejor conoce, entiende y sabe planificar el futuro de la ciudad". "El resto de partidos son marcas ajenas que no solo no creen en sus posibilidades, sino que ponen piedras en el camino. Como muestra tenemos lo que ha ocurrido en el último Pleno (el bloqueo al proyecto para crear un centro que enseñe español a los extranjeros)", dijo, ansiosa por seguir adelante con los proyectos que se han ido "acordando y preparando con otras administraciones" en estos últimos años. "Lo que estamos soñando ahora será una realidad en el próximo mandato y quiero estar ahí para empujarlo y para verlo. No quiero que se interrumpa ese progreso", señaló, en una Casa del Pueblo de bote en bote, con representación de parte de la plana mayor de los socialistas asturianos.

Un mensaje de unidad "sin fisuras" trasladaron ayer el PSOE local y la FSA. Las diferencias fueron manifiestas en las primarias en las que compitieron el ahora presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la andaluza Susana Díaz, así como en el pulso entre Adrián Barbón y el gijonés José María Pérez López, Josechu. Los avilesinos apoyaron a los perdedores. Pero no hay rencor, al menos eso escenificaron ayer en la proclamación de la candidata a la Alcaldía. "El apoyo a Mariví es sin fisuras, total y absoluto. Estoy súper convencido del cierre de filas del partido. El gobierno de Avilés está en mejores manos con ella que con cualquier otro candidato o candidata", dijo el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón.

El también candidato a relevar a Javier Fernández en la presidencia del Principado incidió en que el PSOE de Avilés es la "única organización que tiene un proyecto de ciudad y experiencia de gobierno". "Ser alcalde o alcaldesa es una tarea muy seria, es tener el destino de un municipio en las manos y Mariví tiene la experiencia, ha desarrollado un modelo de ciudad. Se dan los ingredientes fundamentales para que el PSOE vuelva a ser la fuerza más votada en Avilés", remató.

Barbón se llevó una auténtica ovación cuando se dirigió a Manuel Ponga, primer alcalde de la democracia y que tuvo como último cargo público la presidencia del Puerto de Avilés: "En esa lucha cainita que algunos hacen de atacar la historia no se te ha tratado bien. Podrán no poner tu nombre a un parque, pero nunca van a borrar la huella que dejas en esta ciudad". Junto a Ponga estaban los también exregidores Santiago Rodríguez Vega y Pilar Varela.

El exalcalde de Laviana se refirió al "espectáculo de la derecha" en Asturias ("parece una competición entre equipos de fútbol"), prometió que "la FSA y el Principado van a trabajar para garantizar" a la industria electrointensiva "el acceso a la energía con competitividad" e hizo balance de los primeros 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez. "La derecha política, económica y mediática no esperaba que triunfase la moción de censura. La derecha cree que el poder le pertenece por tributo propio, es algo más viejo que la tos. La forma de elevar la presión sobre el Gobierno es absolutamente despreciable. Se están superando determinados límites, incluso poniendo en riesgo la estabilidad del propio Estado con filtraciones de conversaciones privadas. No se puede acceder al chantaje", dijo.

El secretario general de los socialistas avilesinos destacó que tanto Monteserín como Barbón "sienten verdadera pasión por la política como servicio público" e incidió en que se avecinan "grandes transformaciones en Avilés en los próximos años". "Para nosotros la industria es una obligación de pensamiento, palabra y obra y va ligada a la innovación", destacó Luis Ramón Fernández Huerga, que enumeró una serie de avances en un mandato que se inició "con la apertura del aparcamiento del Centro Niemeyer" tras años listo y cerrado. "Tenemos un planteamiento para la ronda norte y para el plan de vías, una idea clara sobre los suelos de las baterías. Se gestiona con seriedad, tenacidad e ideas claras", aseveró.

Monteserín elogió a su grupo municipal, "que no ha tenido ni una sola fisura en estos tres años y es una piña". Dijo sentirse apoyada tanto por los suyos como en la calle. Y no se olvidó de nadie en su primer discurso como candidata a la reelección: se refirió a los jóvenes ("un valor de futuro"), a las personas mayores, a las mujeres, a los barrios... "Quiero optar a ser nuevamente alcaldesa para que el progreso no se interrumpa, para apuntalar los proyectos desbloqueados, para consolidar el Avilés en el que llevamos muchos años trabajando. Estoy convencida de que solo será posible con un gobierno socialista", incidió.

La Alcaldesa garantizó un "trabajo incansable". "Ni el ruido ni los golpes de efecto nos van a despistar ni distraer de nuestro camino, de nuestros objetivos. Porque lo intentan con el Gobierno de Pedro Sánchez. Nos atacan y vigilan, pero eso no nos puede distraer de nuestra tarea", concluyó la flamante candidata.