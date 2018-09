Sellos para traspasar fronteras

"Es un orgullo tremendo que uno de los grupos más activos de España, si no el que más, me entregue la insignia de oro", señaló ayer José Ramón Moreno Fernández, presidente de la Federación Europea de Sociedades Filatélicas, momentos antes de recibir el máximo galardón de la asociación avilesina, presidida por José Ramón Rumoroso. El galardón fue entregado durante la gala desarrollada ayer en el hotel Ferrera tras la última edición de Exfiavilés, celebrada durante esta semana en el palacio de Valdecarzana.

"Cabe recordar que la asociación filatélica de Avilés fue reconocida en 2015 en Italia entre 5.300 grupos de toda Europa y que ahora me concedan esta insignia me da una satisfacción tremenda", destacó el máximo representante europeo de los filatélicos, natural de Sevilla. José Ramón Moreno Fernández señaló además que siempre está dispuesto a colaborar con sus compañeros avilesinos. "Da gusto colaborar con la asociación de Avilés, he participado en charlas, seminarios y he sido también jurado, estoy encantado de recibir la insignia de oro", destacó.

La Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas fue la galardonada con el premio regional de matasellos especial "Vidal Menéndez". La distinción fue recogida por Ángel Iglesias, presidente del colectivo que aúna a todas las asociaciones de la región. "Siempre colaboramos con todas las sociedades que organizan actividades y jornadas, hicimos un matasellos conmemorativo de la inauguración del Museo de la Geología de la Universidad de Oviedo, -que se puso en circulación el 26 de octubre de 2017-", señaló Iglesias. El diseño de ese matasellos, que también fue premiado con otro "Vidal Menéndez", corrió a cargo del director del centro, Luis Miguel Rodríguez Terente.

El responsable del Museo de Geología señaló: "Nos pidieron hacer un matasellos de la reapertura del centro y tardé diez segundos en decidirme, el diseño es el tejado de la Facultad de Geología y es a su vez el logotipo del Museo", destacó Rodríguez Terente.

Por su parte, el presidente de la sociedad filatélica avilesina, José Ramón Rumoroso, destacó las actividades desarrolladas durante el año por su colectivo y desveló algunos de los planes para el próximo ejercicio. Entre ellos, está la idea de sumarse a los actos por el 500.º aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez con la emisión de un sello conmemorativo de esta efeméride, que será muy celebrada en la ciudad. En los próximos días, el colectivo avilesino editará un matasellos sobre el 40.º aniversario del área de Digestivo del Hospital San Agustín.