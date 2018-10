El reparto de las capturas sobrantes indigna a los pescadores asturianos

La redistribución de cuotas sobrantes para el caladero del Cantábrico y Noroeste, publicada ayer en una resolución de la Secretaria de Pesca, ha levantado ampollas entre los pescadores asturianos. "Si el reparto anual estuviera bien hecho, no tendría por qué sobrar nada", criticó Dimas García, presidente de la Federación regional de Cofradías.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, una vez analizados los consumos, han sobrado la siguiente cantidad de capturas: de merluza, 393.245 kilos; de chicharro, 4.454.767 kilos y de cigala 2.413 kilos. Además, en todos los censos se han constatado excedentes de rape, aunque no van poder ser consumidos, por lo que el organismo público no ha estimado oportuno realizar ninguna distribución.

"Las cantidades que han sobrado no son la panacea, porque hay muchos barcos y es poca cantidad", enunció García, quien incidió en el problema de los repartos anuales. "Si estuviera bien organizado, no tendría por qué haber redistribuciones porque se pescaría todo en su momento", añadió.

Se da la circunstancia de que la pesca de las especies sobrantes no es precisamente fácil para la época del año. Especialmente complicado es pescar merluza en los meses venideros. "No es sencillo porque se te echa el invierno encima y hay muy mal tiempo. Si las cosas se hicieran bien, cada uno tendría ya lo suyo", explicó el presidente de la Federación regional de cofradías de Asturias.

Dimas García también criticó que no haya sobrado nada de xarda. "No queda xarda y de chicharro también sobró muy poco para la cantidad de barcos que hay. Encima de la merluza que ha sobrado no se va a poder aprovechar casi nada, porque es muy mala época", incidió.

La resolución de este 1 de octubre de 2018 de la Secretaría general de Pesca establece las redistribuciones de cuotas, conforme a una orden emitida el 17 de noviembre de hace tres años. Según esta disposición, la secretaría puede realizar una distribución de posibilidades en el caso de que haya sobrantes, como ha sido el caso de este año de pesca en varias especies.