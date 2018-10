La urbanización del entorno de la biblioteca se hará aunque falte el enganche eléctrico

Las obras de urbanización del entorno de la nueva biblioteca de Piedras Blancas saldrán a licitación en las próximas semanas, según señaló ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero (IU). El proyecto, redactado por el arquitecto Roberto Alonso Martínez, que también es el autor del plan del edificio y fue director de obra del centro Niemeyer, incluye la reposición de todas las redes de suministro de la zona.

"El proyecto tenemos que adjudicarlo antes de fin de año porque está en el presupuesto municipal. No sabemos si cuando empecemos las obras estará ya el enganche eléctrico, pero no podemos esperar más. Además, también pensamos en los vecinos que sufren el deterioro de la zona, por ello la urbanización seguirá adelante", dijo Triguero. El presupuesto municipal de este año incluye una partida económica de 165.500 euros para la urbanización. Asimismo, hay 200.000 euros para la compra del mobiliario y 90.000 más para el equipamiento audiovisual e informático.

"No vamos a recepcionar la biblioteca, no sólo por el enganche eléctrico, hay otros desperfectos como parqués abombados, falsos techos caídos, cristales rotos y baños que no cumplen con la", dijo la Alcaldesa. El enganche eléctrico tiene un coste de unos 32.000 euros. El Ayuntamiento se comprometió con el Principado a pagar la mitad. "El Principado debería aprovechar las obras de urbanización para poner el suministro eléctrico porque en caso contrario tendrán que volver a hacer zanjas", aseguró la Regidora.

La Alcaldesa señaló que la nueva biblioteca de Salinas se abrirá en breve. "Las obras están terminadas se están instalando el equipamiento y sólo queda que concretemos el diseño del rótulo y hacer el traslado del equipamiento que tenemos en la vieja biblioteca", manifestó.

El nuevo equipamiento cultural de la calle Doctor Carreño, además de la biblioteca incluye el telecentro y la sala de estudios. "Queda otro bajo por habilitar que será una sala de usos múltiples", dijo Triguero. Los vecinos reclaman la apertura inmediata de la biblioteca.