El pasado de una víctima de acoso escolar

"Avisar de que alguno de vuestro compañeros está siendo acosado no es ser chivato". Esa es una de las aseveraciones que ayer dio el periodista navarro Óscar Azparren a los alumnos del colegio público de Salinas, donde acudió para explicar el calvario que vivió durante su niñez por el acoso escolar. "Una pelea en el patio o una bronca no es acoso", explicó a los escolares.

Óscar Azparren (Pamplona, 1994) es autor del libro "Sombras del pasado" en el que narra en primera persona su experiencia como víctima de acoso escolar. "Cuando estaba en cuarto de Primaria, alguien de clase decidió que yo iba a se su diana. Como él sólo no podía, se juntaron otros compañeros a los que chantajeaba para que lo hicieran", relató. "El acoso empezó con insultos, pequeños robos y luego legaron los empujones, los golpes. El colegio nunca me ayudó, decían que eran cosas de niños y o cada vez me sentía más solo porque nadie me creía", explicó.

En sexto de Primaria, Óscar Azparren se cambio de colegio. "Era una edad complicada, llegar a una clase donde me preguntaban por qué me había cambiado. Repetí primero de Bachillerato y, entonces, con compañeros nuevos me sirvió para que pudiera empezar a relacionarme con la gente", indicó. Azparren estudió periodismo en la Universidad de navarra: "Cuando llegué a la Universidad, al principio me daba miedo pero empecé a ser feliz".

El joven recuerda que, en sus años de calvario, deseaba con ahínco los fines de semana y el verano: "Íbamos al pueblo de mi madre, Lezáun, y era otra persona, no quería volver. En el libro rindo un homenaje a ese pueblo".

Pese al dolor que pasó Óscar Azparren durante muchos años, ahora con la distancia, sostiene que hay aspectos de su vida que han mejorado. "Pasar por lo que pasé me hace valorar más las cosas más nimias de la vida. Fueron muchos años pero ahora me siento contento conmigo mismo", afirmó.

El encuentro de ayer de Azparren con los alumnos del colegio de Salinas se enmarca en las actividades que organiza el centro durante el curso. "El encuentro se enmarca en el plan de convivencia que tenemos en marcha en el colegio. Es una actividad para prevenir el acoso escolar", manifestó la directora del colegio, Luz María Prieto Rodríguez. "En el colegio no tenemos ningún caso de acoso escolar pero hay que prevenirlo. Los escolares ya trabajaron estos días con los tutores el problema del acoso escolar", añadió.

"Vi una entrevista por televisión a Óscar Azparren y pensé que sería interesante que acudiera al colegio para contar su experiencia a los alumnos", explicó la profesora del centro escolar de Salinas Leticia Secall.