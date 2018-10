"Areces y Varela no se pueden ir de rositas en el ´caso Niemeyer´ ", sostiene el PP

El Partido Popular (PP) de Avilés vuelve a la carga en su exigencia de responsabilidades políticas en torno a la gestión del Centro Niemeyer bajo la dirección de Natalio Grueso, ahora en prisión provisional por riesgo de fuga y pendiente de juicio por una presunta trama fraudulenta de facturas mientras dirigía el proyecto cultural. Su presidente en Avilés, Pedro de Rueda, puso ayer el foco en el expresidente del Principado y ahora senador, Vicente Álvarez Areces, y en la exalcaldesa y actual consejera de Asuntos Sociales, Pilar Varela: "Ninguno de los dos se puede ir de rositas en todo esto".

"El juicio será otro menoscabo a la imagen del centro. Hay responsables políticos que hasta llegaron a poner la mano en el fuego por este señor (en referencia a Natalio Grueso), que le alabaron y le rieron las gracias. Hay un maremágnum de facturas de dudosa legalidad y nadie da una explicación. Pilar Varela y Vicente Álvarez Areces se limitaron a decir que no sabían nada de lo que pasaba. Uno es senador y la otra es consejera de Asuntos Sociales, está manejando un presupuesto inmenso. Nos parece inaudito", señaló ayer De Rueda, acompañado por la secretaria general del partido, Esther Llamazares.

El también diputado autonómico del PP lamentó que el centro cultural avilesino "no ha vuelto a coger aire desde que saltó el escándalo", algo que atribuye "al presupuesto" ajustado de la Fundación que lo gestiona y a la "incapacidad de atraer inversión privada por la imagen" del proyecto tras la crisis que ahora está pendiente de juicio. De Rueda comparó el Centro Niemeyer con un coche de lujo: "Uno no puede tener un Ferrari y treinta litros de gasolina para todo el mes. El Niemeyer, además, está de espaldas a Avilés. No hay más que ver la plaza del centro un domingo, está vacía", concluyó el popular.