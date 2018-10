El dueño del rottweiler que mordió a un vecino: "Me quiso atracar, pero no azucé al perro"

"Si hubiera ordenado a mi perro atacar, ese hombre no tendría heridas leves, sería algo más serio". Ángel Blanco, el dueño del rottweiler que anteayer provocó heridas leves a un vecino del Nodo en un brazo, negó ayer con esas palabras que azuzara al animal. "Estaba paseando al perro, en el parque, y me vino por detrás. Me pegó en las costillas y me robó el teléfono. Fue él quien le quitó el bozal al perro y le provocó buscando que le mordiera", apuntó. Según el propietario del animal, el hombre que sufrió el mordisco y él mantienen rencillas desde hace tiempo. "Llevo teniendo problemas con él desde hace bastante. Acosó a mi novia y ayer me lo crucé y pasó todo eso", aseguró.

El suceso se produjo hace dos días en la calle del Balandro, cerca del parque de La Hoja, en el antiguo barrio de pescadores, sobre las 16.30 horas. Según el relato de Blanco, la víctima de las heridas le habría agredido antes a él y a su mascota, a la que paseaba con un bozal de hierro puesto y una correa de unos 80 centímetros.

"A la Policía la llamé yo mismo porque le pedí el móvil a una señora que venía en un coche debido a que me había robado el mío", aseguró Blanco. "Arrancó al bozal al perro, le provocó y le llegó a pegar. Lo que yo buscaba era sujetar a 'Gringo', porque si de verdad le atacaba, habría tenido un problema serio", prosiguió. "Lo único que hizo fue marcarle, darle un aviso", remató el dueño del rottweiler, que asegura haber denunciado los hechos, tal y como confirmaron fuentes policiales.

"Gringo" es un perro de raza rottweiler de cerca de cincuenta kilos de peso y entrenado para prestar apoyo en labores policiales. "Es un animal muy tranquilo, juega con los niños y jamás ha dado un problema", certificó Blanco, visiblemente preocupado por lo que le pueda suceder ahora a su mascota.