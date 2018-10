"Ni hubo homenaje ni entrega de medalla al párroco de Bañugues", dice el Alcalde

La misa de las fiestas del Carmen, en Bañugues, celebrada el pasado domingo, pasó con polémica por la entrega al cura Andrés Atampiz, que se va de la parroquia, de un presente por parte del gobierno local. Un pin de plata con el escudo del Ayuntamiento de Gozón y un libro sobre el concejo fueron los regalos de despedida, entregado en la ceremonia al sacerdote por Esther García, presidenta de la asociación "El Pico", de Bañugues.

En algunos sectores vecinales, no ha sido visto con buenos ojos el presente y se criticó al alcalde, Jorge Suárez (PSOE), el gesto con el religioso, que deja el puesto a Alejandro Rodríguez, nuevo párroco también de Luanco. "La presidenta de la asociación, Esther García, nos comentó que se iba el párroco y señaló la posibilidad de tener un detalle con él", explica Suárez, que vio bien la idea y aportó "un pin de plata, no una medalla, y un libro sobre Gozón, que creo que le gustó". Los dos presentes fueron entregados al sacerdote por la presidenta de la asociación. "Yo no di nada ni impuse nada", aclara Suárez, que matiza además que "no hubo homenaje ni entrega de medalla, eso correspondería decidirlo a la Corporación".

El Alcalde asegura que "se trata simplemente de un obsequio a una persona que ha estado trabajando en el concejo y ahora se va, y se hace a instancias de la presidenta de la asociación de vecinos". Como ejemplo de lo acontecido, Suárez señala el regalo hecho al presidente de la Federación de Tenis del Principado de Asturias, Manuel Galé, hace unos días: "Me invitaron y le entregamos también un pin, es una persona que ha colaborado mucho con el "Tenis-playa" de Luanco y se le hizo ese obsequio, pero no es un reconocimiento, que dependería del Pleno".

Para zanjar la polémica, además, sobre su presencia en la despedida al sacerdote, Suárez asegura que "toda la vida he ido a las fiestas del Carmen en Bañugues y seguiré haciéndolo".